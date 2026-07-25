¡Flan o café?: esta receta une los dos es un postre para coronar tus reuniones
Este flan de café, con su textura suave y elegante aroma, se consolida como un postre perfecto para quienes buscan intensificar sus sabores.
El flan de café es una de esas recetas perfectas para quienes disfrutan los postres con un sabor intenso y elegante. Su textura suave y cremosa, combinada con el aroma del café, lo convierten en una opción ideal para cerrar cualquier comida. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un flan con mucho más sabor: disolver el café instantáneo en una pequeña cantidad de leche caliente antes de incorporarlo a la mezcla. Así se integra de manera uniforme y potencia su aroma sin dejar grumos.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
55 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos (más el tiempo de frío)
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 150 gr de azúcar (para el caramelo)
- 2 cucharadas de agua
- 500 ml de leche (para el flan)
- 4 huevos (para el flan)
- 100 gr de azúcar (para el flan)
- 2 cucharadas de café instantáneo (para el flan)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el flan)
Pasos
- Prepará el caramelo calentando el azúcar junto con el agua hasta obtener un color ámbar. Volcalo en la flanera y distribuí por la base.
- Calentá unas cucharadas de la leche y disolvé allí el café instantáneo.
- En un bowl batí los huevos con el azúcar, incorporá el resto de la leche, la vainilla y el café disuelto.
- Verté la mezcla en la flanera y cociná a 160 °C, a baño María, durante 50 a 55 minutos, hasta que el centro esté firme.
- Dejá enfriar completamente y llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.