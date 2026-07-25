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¡Flan o café?: esta receta une los dos es un postre para coronar tus reuniones

Este flan de café, con su textura suave y elegante aroma, se consolida como un postre perfecto para quienes buscan intensificar sus sabores.

Candela Spann

Receta de flan de café: terminá tu cena con un postre delicioso

Receta de flan de café: terminá tu cena con un postre delicioso

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El flan de café es una de esas recetas perfectas para quienes disfrutan los postres con un sabor intenso y elegante. Su textura suave y cremosa, combinada con el aroma del café, lo convierten en una opción ideal para cerrar cualquier comida. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir un flan con mucho más sabor: disolver el café instantáneo en una pequeña cantidad de leche caliente antes de incorporarlo a la mezcla. Así se integra de manera uniforme y potencia su aroma sin dejar grumos.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
55 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos (más el tiempo de frío)
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 150 gr de azúcar (para el caramelo) 150 gr de azúcar (para el caramelo)
  • 2 cucharadas de agua 2 cucharadas de agua
  • 500 ml de leche (para el flan) 500 ml de leche (para el flan)
  • 4 huevos (para el flan) 4 huevos (para el flan)
  • 100 gr de azúcar (para el flan) 100 gr de azúcar (para el flan)
  • 2 cucharadas de café instantáneo (para el flan) 2 cucharadas de café instantáneo (para el flan)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el flan) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el flan)
Pasos
  • Prepará el caramelo calentando el azúcar junto con el agua hasta obtener un color ámbar. Volcalo en la flanera y distribuí por la base.
  • Calentá unas cucharadas de la leche y disolvé allí el café instantáneo.
  • En un bowl batí los huevos con el azúcar, incorporá el resto de la leche, la vainilla y el café disuelto.
  • Verté la mezcla en la flanera y cociná a 160 °C, a baño María, durante 50 a 55 minutos, hasta que el centro esté firme.
  • Dejá enfriar completamente y llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.

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