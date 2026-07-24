Cheesecake con cubierta de nueces pecán caramelizadas: una de las joyas de la pastelería
Descubre la receta de cheesecake de nueces pecán caramelizadas, un postre cremoso y suave, perfecto para sorprender en cualquier ocasión especial o merienda.
El cheesecake de nueces pecán es una de esas recetas que parecen sacadas de una pastelería, pero que podés preparar fácilmente en casa. Cremoso, suave y con el sabor inconfundible de las nueces pecán, es un postre ideal para ocasiones especiales o para sorprender en cualquier merienda.
En la cocina casera, menos es más. Esta versión utiliza pocos ingredientes y un procedimiento muy simple, sin perder esa textura cremosa que caracteriza a un buen cheesecake. Además, las nueces pecán aportan un toque crocante que lo convierte en un postre elegante y delicioso.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora (más 4 horas de frío)
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de galletitas de vainilla trituradas (para la base)
- 80 gr de manteca derretida (para la base)
- 500 gr de queso crema (para el cheesecake)
- 120 gr de azúcar (para el cheesecake)
- 2 huevos (para el cheesecake)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el cheesecake)
- 180 gr de nueces pecán (para la cubierta)
- 80 gr de azúcar (para la cubierta)
- 30 gr de manteca (para la cubierta)
- 2 cucharadas de crema de leche (para la cubierta)
Pasos
- Mezclá las galletitas trituradas con la manteca derretida, cubrí la base de un molde desmontable y presioná bien. Reservá en la heladera.
- Batí el queso crema con el azúcar, agregá los huevos de a uno y la vainilla. Volcá la mezcla sobre la base.
- Horneá a 160 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas tiemble. Dejá enfriar y llevá a la heladera por al menos 4 horas.
- Mientras tanto, prepará la cobertura: colocá el azúcar en una sartén y cocinala hasta obtener un caramelo de color ámbar. Incorporá la manteca y luego la crema de leche, mezclando con cuidado hasta obtener una salsa lisa.
- Agregá las nueces pecán, mezclá durante 1 o 2 minutos para que queden completamente cubiertas por el caramelo y dejá entibiar unos minutos.
- Distribuí la cobertura sobre el cheesecake ya frío y llevá nuevamente a la heladera durante 20 minutos antes de servir.