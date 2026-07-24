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Cheesecake con cubierta de nueces pecán caramelizadas: una de las joyas de la pastelería

Descubre la receta de cheesecake de nueces pecán caramelizadas, un postre cremoso y suave, perfecto para sorprender en cualquier ocasión especial o merienda.

Candela Spann

Esta receta de cheesecake con cubierta de nueces pecán caramelizadas es increíble

Esta receta de cheesecake con cubierta de nueces pecán caramelizadas es increíble

Shutterstock

El cheesecake de nueces pecán es una de esas recetas que parecen sacadas de una pastelería, pero que podés preparar fácilmente en casa. Cremoso, suave y con el sabor inconfundible de las nueces pecán, es un postre ideal para ocasiones especiales o para sorprender en cualquier merienda.

En la cocina casera, menos es más. Esta versión utiliza pocos ingredientes y un procedimiento muy simple, sin perder esa textura cremosa que caracteriza a un buen cheesecake. Además, las nueces pecán aportan un toque crocante que lo convierte en un postre elegante y delicioso.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora (más 4 horas de frío)
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 200 gr de galletitas de vainilla trituradas (para la base) 200 gr de galletitas de vainilla trituradas (para la base)
  • 80 gr de manteca derretida (para la base) 80 gr de manteca derretida (para la base)
  • 500 gr de queso crema (para el cheesecake) 500 gr de queso crema (para el cheesecake)
  • 120 gr de azúcar (para el cheesecake) 120 gr de azúcar (para el cheesecake)
  • 2 huevos (para el cheesecake) 2 huevos (para el cheesecake)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el cheesecake) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el cheesecake)
  • 180 gr de nueces pecán (para la cubierta) 180 gr de nueces pecán (para la cubierta)
  • 80 gr de azúcar (para la cubierta) 80 gr de azúcar (para la cubierta)
  • 30 gr de manteca (para la cubierta) 30 gr de manteca (para la cubierta)
  • 2 cucharadas de crema de leche (para la cubierta) 2 cucharadas de crema de leche (para la cubierta)
Pasos
  • Mezclá las galletitas trituradas con la manteca derretida, cubrí la base de un molde desmontable y presioná bien. Reservá en la heladera.
  • Batí el queso crema con el azúcar, agregá los huevos de a uno y la vainilla. Volcá la mezcla sobre la base.
  • Horneá a 160 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas tiemble. Dejá enfriar y llevá a la heladera por al menos 4 horas.
  • Mientras tanto, prepará la cobertura: colocá el azúcar en una sartén y cocinala hasta obtener un caramelo de color ámbar. Incorporá la manteca y luego la crema de leche, mezclando con cuidado hasta obtener una salsa lisa.
  • Agregá las nueces pecán, mezclá durante 1 o 2 minutos para que queden completamente cubiertas por el caramelo y dejá entibiar unos minutos.
  • Distribuí la cobertura sobre el cheesecake ya frío y llevá nuevamente a la heladera durante 20 minutos antes de servir.

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