Placer saludable: receta de cheesecake de limón sin azúcar perfecto para dietas bajas en carbohidratos
Prepará esta receta de cheesecake de limón sin azúcar súper cremoso y refrescante, perfecto para sorprender con un postre saludable, simple y lleno de sabor.
Este cheesecake de limón sin azúcar es una receta fresca, ligera y perfecta para quienes desean disfrutar un postre cremoso sin sumar endulzantes refinados. Su preparación es sencilla y el sabor cítrico del limón aporta el equilibrio justo entre intensidad y suavidad. En esta preparación vas a encontrar una opción ideal para compartir en reuniones o como antojo saludable.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes para un cheesecake perfecto
Base
120 g de galletitas sin azúcar.
40 g de manteca derretida.
Relleno
300 g de queso crema.
200 g de yogur natural sin azúcar.
2 huevos.
Jugo y ralladura de 1 limón.
2 a 3 cucharadas de endulzante apto para cocción.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Cobertura (opcional)
2 cucharadas de jugo de limón.
2 cucharadas de agua.
1 cucharadita de endulzante.
1 cucharadita de gelatina sin sabor.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Procesá las galletitas sin azúcar y mezclalas con la manteca derretida hasta obtener una masa arenosa.
2. Forrá la base de un molde pequeño presionando bien y llevá a la heladera.
3. Para el relleno, mezclá el queso crema con el yogur y el endulzante hasta lograr una crema suave.
4. Incorporá los huevos de a uno, luego el jugo, la ralladura y la vainilla.
5. Verté la mezcla sobre la base y cociná a baño María a 160 °C durante 35 a 40 minutos.
6. Dejá enfriar y refrigerá al menos 4 horas.
7. Si hacés la cobertura, mezclá todos los ingredientes, calentá apenas para disolver la gelatina y volcá sobre la superficie.
El cheesecake tiene versiones en casi todos los continentes, pero su origen más antiguo se remonta a la Antigua Grecia. Conservá este cheesecake hasta 3 días en heladera, siempre bien cubierto para mantener su frescura. ¡Probalo y nos contás!.