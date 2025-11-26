Placer saludable: receta de cheesecake de limón sin azúcar perfecto para dietas bajas en carbohidratos

Este cheesecake de limón sin azúcar es una receta fresca, ligera y perfecta para quienes desean disfrutar un postre cremoso sin sumar endulzantes refinados. Su preparación es sencilla y el sabor cítrico del limón aporta el equilibrio justo entre intensidad y suavidad. En esta preparación vas a encontrar una opción ideal para compartir en reuniones o como antojo saludable.

2 a 3 cucharadas de endulzante apto para cocción.

2 cucharadas de jugo de limón.

2 cucharadas de agua.

1 cucharadita de endulzante.

1 cucharadita de gelatina sin sabor.

Date un gusto sin culpa La primera receta de cheesecake sin azúcar apareció en libros de cocina para diabéticos a mediados del siglo XX. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Procesá las galletitas sin azúcar y mezclalas con la manteca derretida hasta obtener una masa arenosa.

2. Forrá la base de un molde pequeño presionando bien y llevá a la heladera.

3. Para el relleno, mezclá el queso crema con el yogur y el endulzante hasta lograr una crema suave.

4. Incorporá los huevos de a uno, luego el jugo, la ralladura y la vainilla.

5. Verté la mezcla sobre la base y cociná a baño María a 160 °C durante 35 a 40 minutos.

6. Dejá enfriar y refrigerá al menos 4 horas.

7. Si hacés la cobertura, mezclá todos los ingredientes, calentá apenas para disolver la gelatina y volcá sobre la superficie.

Un excelente postre para compartir La receta de cheesecake de limón sin azúcar suele intensificar el sabor cítrico para compensar la falta de azúcar. Shutterstock

El cheesecake tiene versiones en casi todos los continentes, pero su origen más antiguo se remonta a la Antigua Grecia. Conservá este cheesecake hasta 3 días en heladera, siempre bien cubierto para mantener su frescura. ¡Probalo y nos contás!.