Pastel de yogur y damascos: cuando las recetas de cocina se vuelven pura tentación
Descubrí cómo preparar un pastel de yogur y damascos con una textura cremosa y un sabor inigualable.
El pastel de yogur y damascos es una de las recetas más frescas y delicadas de la repostería casera. La suavidad del yogur se combina con el dulzor natural y el ligero toque ácido de los damascos, dando como resultado un postre ligero, aromático y perfecto para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta preparación destaca por su textura cremosa y por la sencillez de su elaboración. Sigue el paso a paso y prepararás un pastel elegante y lleno de sabor utilizando ingredientes simples.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 500 gr de yogur natural
- 4 damascos frescos
- 3 huevos
- 100 gr de azúcar
- 50 gr de almidón de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
Pasos
- Precalentá el horno a 170 °C. Lavá los damascos, retirales el carozo y cortalos en gajos.
- Batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar. Agregá el yogur, la vainilla, la ralladura de limón y el almidón de maíz, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado o forrado con papel manteca.
- Distribuí los damascos sobre la superficie, hundiéndolos ligeramente en la preparación.
- Horneá durante 35 a 40 minutos o hasta que el centro esté firme.
- Dejá enfriar completamente antes de desmoldar y servir.