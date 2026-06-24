Las frutas más ricas que se pueden cultivar en la huerta en invierno

Más allá de las heladas, la huerta invernal permite cosechar deliciosas frutas, ideales para conservas y un consumo fresco.

Con la llegada del invierno, las huertas suelen experimentar un marcado cambio de ritmo. Sin embargo, los especialistas en jardinería señalan que se trata de una estación clave para cultivar frutas capaces de tolerar el clima adverso.

Las frutas para cultivar en invierno Para quienes buscan mantener activa su huerta, la clave reside en la selección de plantas adaptadas al frío. Entre las opciones más populares se destaca la frutilla. A pesar de su apariencia delicada, este cultivo sobrelleva con éxito las heladas leves siempre que se implementen técnicas básicas de protección, como el uso de coberturas orgánicas en el suelo para preservar las raíces.

La frutilla soporta bien el frío. Fuente: Shutterstock. También el arándano se posiciona como otro gran aliado invernal: un arbusto sumamente fuerte que aprovecha los meses fríos para fortalecerse, mostrando su mejor desempeño en suelos de alta acidez.

Por su parte, variedades de limoneros y mandarinos adaptados a macetas permiten a los huerteros urbanos resguardar la producción en balcones o patios protegidos, e incluso en interiores con buena luz natural, asegurando un suministro constante de frutos cítricos durante gran parte del año.

El catálogo de invierno se extiende hacia los denominados frutos del bosque, un grupo de plantas que encuentra en el frío el estímulo necesario para su ciclo vital. La grosella, por ejemplo, es un arbusto poco difundido pero con una tolerancia extrema a las bajas temperaturas, cuyos frutos ácidos son ampliamente valorados para la elaboración de conservas caseras.