Los pasteleros coinciden: un bizcocho esponjoso el punto letra es la clave
El bizcocho de vainilla perfecto se logra con un punto letra clave: batir los huevos hasta que incorporen aire, resultando en una miga alta y esponjosa.
El bizcocho de vainilla es una de las recetas más clásicas de la repostería casera, ideal para desayunos, meriendas o para utilizar como base de tartas y pasteles. Su aroma delicado y su miga suave lo convierten en un imprescindible que nunca falla. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, existe un secreto que marca la diferencia entre un bizcocho común y uno espectacular: batir los huevos a punto letra. Esta técnica incorpora aire a la preparación, logrando una miga mucho más alta, ligera y esponjosa. Lográ un bizcocho delicioso.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 4 huevos
- 200 gr de azúcar
- 200 gr de harina leudante
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Pasos
- Precalentá el horno a 170 °C. Batí los huevos con el azúcar durante 8 a 10 minutos hasta alcanzar el punto letra. Al levantar el batidor, la mezcla debe caer formando dibujos visibles sobre la superficie durante unos segundos.
- Agregá la esencia de vainilla, la leche y el aceite en forma de hilo, mezclando suavemente.
- Incorporá la harina leudante tamizada con movimientos envolventes para no perder el aire incorporado durante el batido.
- Volcá la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.
- Horneá durante 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
- Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.