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Bizcocho de chocolate con chips en air fryer: una de las recetas más fáciles de la cocina moderna

Sorprendé a todos con este bizcocho de chocolate y chips hecho en air fryer, una receta sencilla que realza el sabor del cacao y la practicidad.

Candela Spann

Las recetas de cocina más rápidas para hacer un bizcocho de chocolate con chips en air fryer

Las recetas de cocina más rápidas para hacer un bizcocho de chocolate con chips en air fryer

Imagen creada por IA - MDZ

El bizcocho de chocolate con chips en la air fryer es una de las recetas más prácticas para disfrutar de un postre casero sin necesidad de encender el horno. Su textura esponjosa, el intenso sabor a cacao y los chips de chocolate fundidos lo convierten en una opción irresistible para acompañar el desayuno, la merienda o un café.

Dentro de la cocina moderna, la air fryer se ha convertido en una gran aliada para hacer todo tipo de preparaciones de forma rápida y sencilla. Siguiendo el paso a paso lograrás un bizcocho húmedo y lleno de sabor utilizando pocos ingredientes y en menos tiempo que una cocción tradicional.

FICHA

Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 100 ml de aceite 100 ml de aceite
  • 200 g de harina leudante 200 g de harina leudante
  • 40 g de cacao amargo 40 g de cacao amargo
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 100 g de chips de chocolate 100 g de chips de chocolate
Pasos
  • En un bol, batí los huevos con el azúcar. Agregá el aceite y la leche, mezclando bien. Incorporá la harina leudante y el cacao amargo hasta obtener una masa homogénea.
  • Añadí los chips de chocolate y mezclá suavemente. Volcá la preparación en un molde apto para air fryer previamente enmantecado.
  • Cociná en la air fryer a 160 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y serví.

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