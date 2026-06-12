Panquemado o bizcocho: la joya repostera valenciana que debes probar
Este bizcocho valenciano, también conocido como panquemado, es una joya de la repostería que destaca por su sabor suave y textura esponjosa.
El panquemado o bizcocho valenciano, es una de las recetas más tradicionales de la repostería de la Comunidad Valenciana. Famoso por su característica forma redondeada, su superficie dorada y su miga tierna y aromática, este dulce suele disfrutarse en desayunos, meriendas y celebraciones populares.
Dentro de la cocina valenciana, este bizcocho ocupa un lugar muy especial por su sabor suave y su textura esponjosa. Prepara una versión casera de este clásico utilizando ingredientes sencillos y siguiendo unos pocos pasos para conseguir un resultado delicioso.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
Horneado
Modo de cocción
2 horas
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Valenciana (España)
Ingredientes
- 500 gr de harina de fuerza
- 100 gr de azúcar
- 2 huevos
- 200 ml de leche tibia
- 50 ml de aceite de oliva suave
- 25 gr de levadura fresca
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Azúcar para espolvorear
Pasos
- Disuelve la levadura fresca en la leche tibia. Añade los huevos, el azúcar, el aceite de oliva, la ralladura de limón, la sal y la harina. Amasa hasta obtener una masa lisa y homogénea.
- Forma una bola, colócala en un cuenco y déjala reposar durante 1 hora, o hasta que doble su volumen.
- Vuelve a amasar ligeramente, forma un pan redondo y colócalo sobre una bandeja forrada con papel de hornear. Déjalo reposar 30 minutos más.
- Espolvorea la superficie con azúcar y hornea a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté bien dorado.
- Deja enfriar sobre una rejilla antes de servir.