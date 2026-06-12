Panquemado o bizcocho: la joya repostera valenciana que debes probar

Pasos

Disuelve la levadura fresca en la leche tibia. Añade los huevos, el azúcar, el aceite de oliva, la ralladura de limón, la sal y la harina. Amasa hasta obtener una masa lisa y homogénea.

Forma una bola, colócala en un cuenco y déjala reposar durante 1 hora, o hasta que doble su volumen.

Vuelve a amasar ligeramente, forma un pan redondo y colócalo sobre una bandeja forrada con papel de hornear. Déjalo reposar 30 minutos más.

Espolvorea la superficie con azúcar y hornea a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté bien dorado.