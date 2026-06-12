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Panquemado o bizcocho: la joya repostera valenciana que debes probar

Este bizcocho valenciano, también conocido como panquemado, es una joya de la repostería que destaca por su sabor suave y textura esponjosa.

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El bizcocho más delicioso de la cocina valenciana en pocos pasos y muy sencillos

El bizcocho más delicioso de la cocina valenciana en pocos pasos y muy sencillos

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El panquemado o bizcocho valenciano, es una de las recetas más tradicionales de la repostería de la Comunidad Valenciana. Famoso por su característica forma redondeada, su superficie dorada y su miga tierna y aromática, este dulce suele disfrutarse en desayunos, meriendas y celebraciones populares.

Dentro de la cocina valenciana, este bizcocho ocupa un lugar muy especial por su sabor suave y su textura esponjosa. Prepara una versión casera de este clásico utilizando ingredientes sencillos y siguiendo unos pocos pasos para conseguir un resultado delicioso.

FICHA

Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
Horneado
Modo de cocción
2 horas
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Valenciana (España)

Ingredientes

  • 500 gr de harina de fuerza 500 gr de harina de fuerza
  • 100 gr de azúcar 100 gr de azúcar
  • 2 huevos 2 huevos
  • 200 ml de leche tibia 200 ml de leche tibia
  • 50 ml de aceite de oliva suave 50 ml de aceite de oliva suave
  • 25 gr de levadura fresca 25 gr de levadura fresca
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • Azúcar para espolvorear Azúcar para espolvorear
Pasos
  • Disuelve la levadura fresca en la leche tibia. Añade los huevos, el azúcar, el aceite de oliva, la ralladura de limón, la sal y la harina. Amasa hasta obtener una masa lisa y homogénea.
  • Forma una bola, colócala en un cuenco y déjala reposar durante 1 hora, o hasta que doble su volumen.
  • Vuelve a amasar ligeramente, forma un pan redondo y colócalo sobre una bandeja forrada con papel de hornear. Déjalo reposar 30 minutos más.
  • Espolvorea la superficie con azúcar y hornea a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté bien dorado.
  • Deja enfriar sobre una rejilla antes de servir.

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