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Suspiro de amantes: el postre tradicional de España que no te puedes perder

Originario de España,este postre suspiro de amantes se consolida como una de las recetas tradicionales, apreciada por su delicado dulzor y sus capas cremosas.

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Un delicioso postre que nos ofrece la cocina española: suspiros de amante para que sorprendas a todos

Un delicioso postre que nos ofrece la cocina española: suspiros de amante para que sorprendas a todos

Imagen creada por IA - MDZ

El postre suspiro de amantes es una de las recetas más tradicionales y apreciadas de la repostería española, especialmente popular en algunas zonas del norte del país. Combina capas suaves y cremosas con un delicado toque dulce que lo convierte en una opción perfecta para quienes disfrutan de los postres caseros de toda la vida.

Dentro de la cocina dulce española, el suspiro de amantes destaca por su sencillez y por la armonía de sabores que ofrece en cada cucharada. Prepara un postre elegante y delicioso utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.

FICHA

Tiempo de cocción
6 porciones
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 25 minutos
Modo de cocción
Cocción y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería española

Ingredientes

  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • 4 yemas de huevo 4 yemas de huevo
  • 80 g de azúcar 80 g de azúcar
  • 25 g de almidón de maíz 25 g de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 claras de huevo 2 claras de huevo
  • 50 g de azúcar para el merengue 50 g de azúcar para el merengue
Pasos
  • Mezcla las yemas, los 80 g de azúcar y la maicena. Añade poco a poco la leche y cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta obtener una crema espesa. Agrega la vainilla y deja templar.
  • Reparte la crema en recipientes individuales y deja enfriar.
  • Monta las claras de huevo a punto de nieve y añade los 50 g de azúcar poco a poco hasta obtener un merengue firme.
  • Cubre cada recipiente con el merengue y llévalos a la nevera durante al menos 2 horas antes de servir.

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