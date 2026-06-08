Suspiro de amantes: el postre tradicional de España que no te puedes perder
Originario de España,este postre suspiro de amantes se consolida como una de las recetas tradicionales, apreciada por su delicado dulzor y sus capas cremosas.
El postre suspiro de amantes es una de las recetas más tradicionales y apreciadas de la repostería española, especialmente popular en algunas zonas del norte del país. Combina capas suaves y cremosas con un delicado toque dulce que lo convierte en una opción perfecta para quienes disfrutan de los postres caseros de toda la vida.
Dentro de la cocina dulce española, el suspiro de amantes destaca por su sencillez y por la armonía de sabores que ofrece en cada cucharada. Prepara un postre elegante y delicioso utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.
FICHA
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 80 g de azúcar
- 25 g de almidón de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 claras de huevo
- 50 g de azúcar para el merengue
- Mezcla las yemas, los 80 g de azúcar y la maicena. Añade poco a poco la leche y cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta obtener una crema espesa. Agrega la vainilla y deja templar.
- Reparte la crema en recipientes individuales y deja enfriar.
- Monta las claras de huevo a punto de nieve y añade los 50 g de azúcar poco a poco hasta obtener un merengue firme.
- Cubre cada recipiente con el merengue y llévalos a la nevera durante al menos 2 horas antes de servir.