Los expertos coiciden que dentro de las recetas esta de tarta de queso vasca es la mejor
Hoy te revelamos los secretos para que tu tarta de queso vasca sea la estrella de tu cocina y que puedas lucirte con una de las recetas más icónicas españolas
La tarta de queso vasca es una de las recetas más famosas de la repostería española, reconocida por su superficie caramelizada, su interior cremoso y su sabor intenso a queso. Originaria del País Vasco, esta elaboración ha conquistado paladares dentro y fuera de España gracias a su apariencia rústica y a su textura irresistible.
Dentro de la cocina vasca, esta tarta se ha convertido en un auténtico icono gastronómico.Prepara en casa una versión sencilla utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos fáciles para conseguir un resultado cremoso y lleno de sabor.
FICHA
Ingredientes
- 600 g de queso crema
- 300 ml de nata para montar
- 180 g de azúcar
- 4 huevos
- 20 g de harina de trigo
- Precalienta el horno a 210 °C. En un bol, mezcla el queso crema, la nata, el azúcar, los huevos y la harina hasta obtener una crema homogénea.
- Forra un molde redondo con papel de hornear, dejando que sobresalga por los bordes, y vierte la preparación en su interior.
- Hornea durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro permanezca ligeramente tembloroso.
- Deja enfriar completamente antes de desmoldar y sirve a temperatura ambiente o fría.