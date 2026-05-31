Deliciosa tarta de tres chocolates: un postre perfecto para celebrar
La tarta de tres chocolates es una de las recetas que combina lo mejor de los chocolates negro, con leche y blanco en un solo postre.
La tarta tres chocolates es una de las recetas más irresistibles para los amantes del cacao, ya que combina en un mismo postre el sabor del chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco. Su aspecto elegante y sus capas perfectamente diferenciadas la convierten en una opción ideal para celebraciones. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta tarta destaca por su textura cremosa y su presentación espectacular. Podrás preparar una versión sencilla utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos fáciles para conseguir un postre que siempre sorprende.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
6 horas 20 minutos
Modo de cocción
Refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería internacional
Ingredientes
- 200 g de galletitas de chocolate
- 80 g de manteca derretida
- 150 g de chocolate negro
- 150 g de chocolate con leche
- 50 g de chocolate blanco
- 600 ml de crema de leche
- 600 ml de leche
- 3 sobres de gelatina sin sabor
Pasos
- Mezclá las galletitas de chocolate trituradas con la manteca derretida. Cubrí la base de un molde desmontable y llevá a la heladera.
- Derretí el chocolate negro y mezclalo con una parte de la crema de leche, la leche y la gelatina previamente hidratada. Verté sobre la base y refrigerá hasta que cuaje. Repetí el mismo procedimiento
- Llevá la tarta a la heladera durante al menos 6 horas para que tome consistencia.
- Desmoldá con cuidado y serví bien fría.