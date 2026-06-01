Aprende a hacer milhojas de merengue, postre emblemático de España
Descubre cómo preparar las clásicas milhojas de merengue, un postre emblemático de la cocina española que conquista por su sabor y presentación.
Las milhojas de merengue son una de las recetas más elegantes y deliciosas de la repostería española, perfectas para sorprender en celebraciones o reuniones familiares. La combinación de capas crujientes de hojaldre con un merengue suave y ligero da como resultado un postre vistoso que conquista tanto por su sabor como por su presentación.
Dentro de la cocina dulce de España, las milhojas ocupan un lugar destacado en pastelerías y confiterías tradicionales. Podrás preparar un milhojas de merengue casero utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos sencillos.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería española
Ingredientes
- 2 láminas de hojaldre
- 4 claras de huevo
- 200 gr de azúcar
- Azúcar glass para decorar
Pasos
- Precalienta el horno a 200 °C. Corta las láminas de hojaldre en rectángulos iguales, colócalos sobre una bandeja y hornéalos durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados. Déjalos enfriar.
- Monta las claras de huevo a punto de nieve y añade el azúcar poco a poco, batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Coloca una capa de hojaldre, cúbrela con una generosa cantidad de merengue y cubre con la otra capa de hojaldre.
- Finaliza espolvoreando con azúcar glass y sirve.