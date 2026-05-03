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¿Querés hacer lemon pie? La receta ideal para esta tarde

Receta de lemon pie, un postre fresco, ácido y dulce con base crocante y merengue suave, ideal para cualquier ocasión.

Esta receta de lemon pie será tu favorita

Esta receta de lemon pie será tu favorita

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Esta receta de lemon pie es ideal para quienes buscan un postre fresco, equilibrado y delicioso. La combinación de una base crocante, un relleno ácido y un merengue suave lo convierte en un clásico irresistible. Es una preparación perfecta para lucirse en cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!-

Receta fácil de lemon pie
Receta fácil de lemon pie

Receta fácil de lemon pie

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la base:

  • Harina de trigo — 250 gramos
  • Manteca — 120 gramos
  • Azúcar — 100 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Para el relleno:

  • Jugo de limón — 150 mililitros
  • Leche condensada — 400 gramos
  • Yemas — 3 unidades

Para el merengue:

  • Claras — 3 unidades
  • Azúcar — 150 gramos

Paso a paso para crear lemon pie delicioso

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la base.

2- Forrar un molde y hornear durante 15 minutos a 180 °C.

3- Mezclar el jugo de limón, la leche condensada y las yemas.

4- Volcar el relleno sobre la base y hornear 10 minutos más.

5- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.

6- Cubrir la tarta con el merengue.

7- Dorar ligeramente en horno o con soplete.

Esta receta es ideal para disfrutar
Esta receta es ideal para disfrutar

Esta receta es ideal para disfrutar

De la cocina a la mesa

El lemon pie es uno de los postres más clásicos y equilibrados. Esta receta combina una base crocante con un relleno cremoso y ácido que contrasta perfectamente con el merengue dulce. Es ideal para servir en celebraciones o como cierre de una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación y mantener en frío hasta el momento de servir. Su textura y sabor lo convierten en una opción fresca y deliciosa. Este lemon pie casero es elegante, irresistible y siempre una excelente elección. ¡A disfrutar!.

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