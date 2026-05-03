¿Querés hacer lemon pie? La receta ideal para esta tarde
Receta de lemon pie, un postre fresco, ácido y dulce con base crocante y merengue suave, ideal para cualquier ocasión.
Esta receta de lemon pie es ideal para quienes buscan un postre fresco, equilibrado y delicioso. La combinación de una base crocante, un relleno ácido y un merengue suave lo convierte en un clásico irresistible. Es una preparación perfecta para lucirse en cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!-
Ingredientes (rinde 8 porciones)
Para la base:
- Harina de trigo — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Para el relleno:
- Jugo de limón — 150 mililitros
- Leche condensada — 400 gramos
- Yemas — 3 unidades
Para el merengue:
- Claras — 3 unidades
- Azúcar — 150 gramos
Paso a paso para crear lemon pie delicioso
1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, el azúcar y el huevo para formar la base.
2- Forrar un molde y hornear durante 15 minutos a 180 °C.
3- Mezclar el jugo de limón, la leche condensada y las yemas.
4- Volcar el relleno sobre la base y hornear 10 minutos más.
5- Batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue firme.
6- Cubrir la tarta con el merengue.
7- Dorar ligeramente en horno o con soplete.
De la cocina a la mesa
El lemon pie es uno de los postres más clásicos y equilibrados. Esta receta combina una base crocante con un relleno cremoso y ácido que contrasta perfectamente con el merengue dulce. Es ideal para servir en celebraciones o como cierre de una comida especial. Además, se puede preparar con anticipación y mantener en frío hasta el momento de servir. Su textura y sabor lo convierten en una opción fresca y deliciosa. Este lemon pie casero es elegante, irresistible y siempre una excelente elección. ¡A disfrutar!.