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Receta fácil de buñuelos de requesón para disfrutar en familia

Receta de buñuelos de requesón caseros, esponjosos y dorados, ideales para disfrutar en familia como un dulce tradicional fácil y delicioso.

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Receta deliciosa de buñuelos de requesón

Receta deliciosa de buñuelos de requesón

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La receta de buñuelos de requesón es un clásico de la repostería española, perfecta para quienes buscan un dulce esponjoso y sabroso. Estos pequeños bocados fritos destacan por su textura ligera y su interior suave. Son ideales para meriendas o celebraciones, y muy fáciles de preparar en casa.

Receta fácil de buñuelos de requesón
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Receta fácil de buñuelos de requesón

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 250 g de requesón
  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 200 g de harina
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • Aceite para freír
  • Azúcar glass para espolvorear

Paso a paso para crear unos buñuelos de requesón deliciosos

  • En un bol, mezcla el requesón con los huevos y el azúcar hasta obtener una masa homogénea.
  • Añade la vainilla y la ralladura de limón, y mezcla bien.
  • Incorpora la harina y la levadura tamizadas, integrando todo hasta lograr una masa suave.
  • Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio.
  • Con ayuda de dos cucharas, forma pequeñas porciones de masa.
  • Fríe los buñuelos hasta que estén dorados por todos sus lados.
  • Retira y colócalos sobre papel absorbente.
  • Espolvorea con azúcar glass antes de servir.

Una receta que cambiará tus desayunos o meriendas

De la cocina a tu mesa

Los buñuelos de requesón son una deliciosa muestra de la repostería casera, con una textura ligera y un sabor suave que los hace irresistibles. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un dulce tradicional en poco tiempo, ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones. Además, admiten variaciones, como añadir un toque de canela o rellenarlos con crema o chocolate para hacerlos aún más especiales. Servidos recién hechos, conservan su mejor textura y aroma, aunque también se pueden disfrutar templados. ¡Pruébalos!.

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