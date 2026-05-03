Receta fácil de buñuelos de requesón para disfrutar en familia

La receta de buñuelos de requesón es un clásico de la repostería española, perfecta para quienes buscan un dulce esponjoso y sabroso. Estos pequeños bocados fritos destacan por su textura ligera y su interior suave. Son ideales para meriendas o celebraciones, y muy fáciles de preparar en casa.

Paso a paso para crear unos buñuelos de requesón deliciosos

En un bol, mezcla el requesón con los huevos y el azúcar hasta obtener una masa homogénea.

con los y el hasta obtener una homogénea. Añade la vainilla y la ralladura de limón , y mezcla bien.

y la ralladura de , y mezcla bien. Incorpora la harina y la levadura tamizadas, integrando todo hasta lograr una masa suave.

y la tamizadas, integrando todo hasta lograr una suave. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio.

en una sartén a fuego medio. Con ayuda de dos cucharas, forma pequeñas porciones de masa .

. Fríe los buñuelos hasta que estén dorados por todos sus lados.

hasta que estén dorados por todos sus lados. Retira y colócalos sobre papel absorbente.

Espolvorea con azúcar glass antes de servir.

Una receta que cambiará tus desayunos o meriendas

De la cocina a tu mesa

Los buñuelos de requesón son una deliciosa muestra de la repostería casera, con una textura ligera y un sabor suave que los hace irresistibles. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un dulce tradicional en poco tiempo, ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones. Además, admiten variaciones, como añadir un toque de canela o rellenarlos con crema o chocolate para hacerlos aún más especiales. Servidos recién hechos, conservan su mejor textura y aroma, aunque también se pueden disfrutar templados. ¡Pruébalos!.