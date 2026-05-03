Receta fácil de buñuelos de requesón para disfrutar en familia
Receta de buñuelos de requesón caseros, esponjosos y dorados, ideales para disfrutar en familia como un dulce tradicional fácil y delicioso.
La receta de buñuelos de requesón es un clásico de la repostería española, perfecta para quienes buscan un dulce esponjoso y sabroso. Estos pequeños bocados fritos destacan por su textura ligera y su interior suave. Son ideales para meriendas o celebraciones, y muy fáciles de preparar en casa.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 250 g de requesón
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 200 g de harina
- 1 cucharadita de levadura química
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- Aceite para freír
- Azúcar glass para espolvorear
Paso a paso para crear unos buñuelos de requesón deliciosos
- En un bol, mezcla el requesón con los huevos y el azúcar hasta obtener una masa homogénea.
- Añade la vainilla y la ralladura de limón, y mezcla bien.
- Incorpora la harina y la levadura tamizadas, integrando todo hasta lograr una masa suave.
- Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio.
- Con ayuda de dos cucharas, forma pequeñas porciones de masa.
- Fríe los buñuelos hasta que estén dorados por todos sus lados.
- Retira y colócalos sobre papel absorbente.
- Espolvorea con azúcar glass antes de servir.
De la cocina a tu mesa
Los buñuelos de requesón son una deliciosa muestra de la repostería casera, con una textura ligera y un sabor suave que los hace irresistibles. Su preparación es sencilla y permite disfrutar de un dulce tradicional en poco tiempo, ideal para compartir en reuniones familiares o celebraciones. Además, admiten variaciones, como añadir un toque de canela o rellenarlos con crema o chocolate para hacerlos aún más especiales. Servidos recién hechos, conservan su mejor textura y aroma, aunque también se pueden disfrutar templados. ¡Pruébalos!.