Rollos de Canela: la receta casera que te hará lucir como un chef

Esta receta de rollos de canela es ideal para disfrutar algo dulce , casero y lleno de aroma. Con una masa esponjosa y un relleno irresistible, son perfectos para cualquier momento del día. Es una preparación clásica, fácil de hacer y perfecta para compartir en familia con mate o café .

La mejor receta de rollos de canela

La mejor receta de rollos de canela

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Harina de trigo — 500 gramos

Leche tibia — 250 mililitros

Azúcar — 100 gramos

Manteca — 80 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Levadura seca — 10 gramos

Sal — 5 gramos

Canela en polvo — 15 gramos

Azúcar extra (para relleno) — 80 gramos

Manteca extra (para relleno) — 50 gramos

Paso a paso para crear rollos de canela deliciosos

1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.

2- Agregar la leche tibia, el huevo y la manteca derretida.

3- Integrar todo hasta formar una masa suave y amasar durante 10 minutos.

4- Tapar y dejar levar hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa en forma rectangular.

6- Untar con la manteca extra y espolvorear con la mezcla de azúcar extra y canela.

7- Enrollar la masa y cortar en porciones iguales.

8- Colocar los rollos de canela en una fuente enmantecada.

9- Dejar levar nuevamente durante 20 minutos.

10- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 25 minutos o hasta que estén dorados.

Recién salidos del horno son increíbles Esta receta de rollos de canela recién salidos del horno son increíbles Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los rollos de canela son una de esas preparaciones que llenan la cocina de aroma y calidez. Esta receta logra una masa esponjosa con un relleno dulce y especiado que resulta irresistible. Son ideales para acompañar con mate o café, y también se pueden sumar glasé o azúcar impalpable por encima para darles un toque extra. Además, se pueden preparar con anticipación y recalentar antes de servir. Usar buena canela marca la diferencia en el sabor final. Es una opción perfecta para compartir, disfrutar en casa y sorprender con algo casero y delicioso. ¡Una delicia!.