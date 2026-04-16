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Rollos de Canela: la receta casera que te hará lucir como un chef
Receta de rollos de canela caseros, una opción dulce, esponjosa y fácil de hacer, ideal para disfrutar en familia con mate o café en cualquier momento.
Esta receta de rollos de canela es ideal para disfrutar algo dulce, casero y lleno de aroma. Con una masa esponjosa y un relleno irresistible, son perfectos para cualquier momento del día. Es una preparación clásica, fácil de hacer y perfecta para compartir en familia con mate o café.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
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Harina de trigo — 500 gramos
Leche tibia — 250 mililitros
Azúcar — 100 gramos
Manteca — 80 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Levadura seca — 10 gramos
Sal — 5 gramos
Canela en polvo — 15 gramos
Azúcar extra (para relleno) — 80 gramos
Manteca extra (para relleno) — 50 gramos
Paso a paso para crear rollos de canela deliciosos
1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.
2- Agregar la leche tibia, el huevo y la manteca derretida.
3- Integrar todo hasta formar una masa suave y amasar durante 10 minutos.
4- Tapar y dejar levar hasta que duplique su tamaño.
5- Estirar la masa en forma rectangular.
6- Untar con la manteca extra y espolvorear con la mezcla de azúcar extra y canela.
7- Enrollar la masa y cortar en porciones iguales.
8- Colocar los rollos de canela en una fuente enmantecada.
9- Dejar levar nuevamente durante 20 minutos.
10- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 25 minutos o hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
Los rollos de canela son una de esas preparaciones que llenan la cocina de aroma y calidez. Esta receta logra una masa esponjosa con un relleno dulce y especiado que resulta irresistible. Son ideales para acompañar con mate o café, y también se pueden sumar glasé o azúcar impalpable por encima para darles un toque extra. Además, se pueden preparar con anticipación y recalentar antes de servir. Usar buena canela marca la diferencia en el sabor final. Es una opción perfecta para compartir, disfrutar en casa y sorprender con algo casero y delicioso. ¡Una delicia!.