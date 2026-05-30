Aprende a hacer palmeritas gigantes, una de las recetas de españa más elegida
Las palmeritas gigantes son un clásico de la bollería española, fáciles de preparar y perfectas para acompañar el café.
Las palmeritas de hojaldre gigantes son una de las recetas más populares de la bollería española, famosas por su textura crujiente, su sabor caramelizado y su espectacular tamaño. Perfectas para acompañar un café o una taza de chocolate caliente, estas palmeras conquistan tanto por su sencillez como por su irresistible aspecto. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce española, las palmeras ocupan un lugar destacado en pastelerías y confiterías de todo el país. Prepararás unas palmeras gigantes en casa utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy sencillos para conseguir un resultado digno de escaparate.
FICHA
Ingredientes
- 1 lámina rectangular de hojaldre
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de canela molida (opcional)
- Precalienta el horno a 200 °C. Espolvorea la mitad del azúcar sobre la encimera y coloca encima la lámina de hojaldre.
- Reparte el resto del azúcar y la canela sobre el hojaldre. Pasa ligeramente el rodillo para que el azúcar quede adherido.
- Enrolla los dos extremos largos del hojaldre hacia el centro hasta que se encuentren. Corta porciones gruesas para formar las palmeras.
- Colócalas sobre una bandeja forrada con papel de hornear y hornéalas durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas y caramelizadas.
- Déjalas enfriar sobre una rejilla antes de servir.