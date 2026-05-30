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Aprende a hacer palmeritas gigantes, una de las recetas de españa más elegida

Las palmeritas gigantes son un clásico de la bollería española, fáciles de preparar y perfectas para acompañar el café.

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Recetas españolas: súper fáciles estas palmeritas gigantes

Recetas españolas: súper fáciles estas palmeritas gigantes

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Las palmeritas de hojaldre gigantes son una de las recetas más populares de la bollería española, famosas por su textura crujiente, su sabor caramelizado y su espectacular tamaño. Perfectas para acompañar un café o una taza de chocolate caliente, estas palmeras conquistan tanto por su sencillez como por su irresistible aspecto. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce española, las palmeras ocupan un lugar destacado en pastelerías y confiterías de todo el país. Prepararás unas palmeras gigantes en casa utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy sencillos para conseguir un resultado digno de escaparate.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería española

Ingredientes

  • 1 lámina rectangular de hojaldre 1 lámina rectangular de hojaldre
  • 100 g de azúcar 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de canela molida (opcional) 1 cucharadita de canela molida (opcional)
Pasos
  • Precalienta el horno a 200 °C. Espolvorea la mitad del azúcar sobre la encimera y coloca encima la lámina de hojaldre. Precalienta el horno a 200 °C. Espolvorea la mitad del azúcar sobre la encimera y coloca encima la lámina de hojaldre.
  • Reparte el resto del azúcar y la canela sobre el hojaldre. Pasa ligeramente el rodillo para que el azúcar quede adherido. Reparte el resto del azúcar y la canela sobre el hojaldre. Pasa ligeramente el rodillo para que el azúcar quede adherido.
  • Enrolla los dos extremos largos del hojaldre hacia el centro hasta que se encuentren. Corta porciones gruesas para formar las palmeras. Enrolla los dos extremos largos del hojaldre hacia el centro hasta que se encuentren. Corta porciones gruesas para formar las palmeras.
  • Colócalas sobre una bandeja forrada con papel de hornear y hornéalas durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas y caramelizadas. Colócalas sobre una bandeja forrada con papel de hornear y hornéalas durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas y caramelizadas.
  • Déjalas enfriar sobre una rejilla antes de servir. Déjalas enfriar sobre una rejilla antes de servir.

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