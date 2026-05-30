Aprende a hacer palmeritas gigantes, una de las recetas de españa más elegida

Las palmeritas de hojaldre gigantes son una de las recetas más populares de la bollería española, famosas por su textura crujiente, su sabor caramelizado y su espectacular tamaño. Perfectas para acompañar un café o una taza de chocolate caliente, estas palmeras conquistan tanto por su sencillez como por su irresistible aspecto. ¡Manos a la obra!