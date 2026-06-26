El budín de limón perfecto: receta paso a paso para disfrutar en casa

Este budín es de esos que perfuman la casa desde el momento en que entran al horno. Es una receta clásica de la pastelería europea que, como tantas otras, encontró su lugar en las cocinas argentinas sin demasiados problemas. Eso sí, ojo con las semillas, porque son chiquitas pero potentes, y si te pasás de la medida, el resultado se vuelve amargo. ¡Manos a la obra!