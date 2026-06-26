El budín de limón perfecto: receta paso a paso para disfrutar en casa
Preparar el budín de limón perfecto es más fácil de lo que pensás con esta receta detallada, que incluye ingredientes y pasos para un resultado espectacular.
Este budín es de esos que perfuman la casa desde el momento en que entran al horno. Es una receta clásica de la pastelería europea que, como tantas otras, encontró su lugar en las cocinas argentinas sin demasiados problemas. Eso sí, ojo con las semillas, porque son chiquitas pero potentes, y si te pasás de la medida, el resultado se vuelve amargo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 x 10 cm)
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- 1/2 taza de jugo de limón
- Ralladura de 2 limones
- 3 huevos
- 2 cucharadas de semillas de amapola
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Para la cobertura
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2-3 cucharadas de jugo de limón
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 170°C. Enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá el aceite, el jugo de limón y la ralladura. Mezclá bien.
- Tamizá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá a la mezcla de limón junto con las semillas de amapola. Integrá con espátula sin sobrebatir.
- Verté en el molde. Horneá 45-50 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio. La superficie va a agrietarse levemente: es característico.
- Mientras se hornea, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener un glaseado fluido pero no líquido.
- Con el budín aún tibio en el molde, pinchá la superficie con un tenedor. Verté la cobertura caliente: se filtrará por los agujeros y formará una capa brillante.
- Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar, luego dejá enfriar completamente sobre una rejilla. ¡Y listo!