Ganache de chocolate: el comodín de las recetas para que decores o rellenes tus tortas
La ganache de chocolate, un básico de la pastelería, ofrece una textura cremosa y un sabor profundo, siendo indispensable para diversas elaboraciones dulces.
La ganache de chocolate es una de las recetas más versátiles de la repostería, utilizada para rellenar, cubrir y decorar tortas, cupcakes, macarons y una gran variedad de postres. Su textura suave y su intenso sabor a chocolate la convierten en un básico imprescindible para cualquier amante de la pastelería.
Dentro de la cocina dulce, esta preparación destaca por su sencillez y por la posibilidad de adaptarla según el uso que se le quiera dar. Con este paso a paso, podrás obtener una ganache brillante, cremosa y perfecta para todo tipo de elaboraciones.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Calentado y mezclado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 200 gr de chocolate semiamargo
- 200 ml de crema de leche
Pasos
- Picá el chocolate semiamargo y colocálo en un bol resistente al calor.
- Calentá la crema de leche hasta que esté a punto de hervir, sin que llegue a ebullición.
- Verté la crema caliente sobre el chocolate y dejá reposar 2 minutos.
- Mezclá suavemente hasta obtener una preparación lisa, brillante y homogénea.
- Utilizá la ganache tibia para cubrir tortas o dejala enfriar para obtener una consistencia más firme ideal para rellenos y decoraciones.