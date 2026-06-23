Budín de banana: una rica receta para aprovechar las frutas maduras

El budín de banana te va a salvar cuando compres de más y las tengas ya manchadas en la frutera. No las tires porque cuanto más feas por fuera, más dulces por dentro, a excepción de cuando ya están insalvables. En esta receta, la banana pisada reemplaza parte de la grasa y el azúcar, dejando una miga húmeda que no se seca nunca. ¡Manos a la obra!