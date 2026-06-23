Budín de banana: una rica receta para aprovechar las frutas maduras
Conocé cómo transformar esas bananas pasadas en un delicioso budín casero, con esta receta paso a paso fácil de seguir.
El budín de banana te va a salvar cuando compres de más y las tengas ya manchadas en la frutera. No las tires porque cuanto más feas por fuera, más dulces por dentro, a excepción de cuando ya están insalvables. En esta receta, la banana pisada reemplaza parte de la grasa y el azúcar, dejando una miga húmeda que no se seca nunca. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 x 10 cm)
- 3 bananas muy maduras, pisadas con tenedor
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- 2 huevos
- 1 taza de chips de chocolate
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 170°C. Enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl, pisá las bananas con tenedor hasta obtener un puré grueso con trozos. No uses licuadora: los grumos son deseables.
- Agregá los huevos, el aceite y el azúcar a las bananas. Mezclá hasta integrar.
- Tamizá la harina, la canela, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá en dos partes a la mezcla de banana. Integrá con espátula sin sobrebatir.
- Incorporá los chips de chocolate, distribuyendo bien.
- Verté en el molde. Horneá 50-55 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo.
- Dejá reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo!