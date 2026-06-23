Presenta:

Estilo

|

Receta

Budín de banana: una rica receta para aprovechar las frutas maduras

Conocé cómo transformar esas bananas pasadas en un delicioso budín casero, con esta receta paso a paso fácil de seguir.

MDZ Estilo

Prepará un rico budín de banana con chocolate.&nbsp;

Prepará un rico budín de banana con chocolate. 

El budín de banana te va a salvar cuando compres de más y las tengas ya manchadas en la frutera. No las tires porque cuanto más feas por fuera, más dulces por dentro, a excepción de cuando ya están insalvables. En esta receta, la banana pisada reemplaza parte de la grasa y el azúcar, dejando una miga húmeda que no se seca nunca. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde de 24 x 10 cm)

  • 3 bananas muy maduras, pisadas con tenedor
  • 2 tazas de harina 0000
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 2 huevos
  • 1 taza de chips de chocolate
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
Prepará el budín de banana y chocolate más rico en casa.

Prepará el budín de banana y chocolate más rico en casa.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 170°C. Enmantecá y enhariná el molde.
  2. En un bowl, pisá las bananas con tenedor hasta obtener un puré grueso con trozos. No uses licuadora: los grumos son deseables.
  3. Agregá los huevos, el aceite y el azúcar a las bananas. Mezclá hasta integrar.
  4. Tamizá la harina, la canela, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá en dos partes a la mezcla de banana. Integrá con espátula sin sobrebatir.
  5. Incorporá los chips de chocolate, distribuyendo bien.
  6. Verté en el molde. Horneá 50-55 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo.
  7. Dejá reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas