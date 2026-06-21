Tarta de durazno: una receta fácil que te salvará la merienda
Aprendé a preparar una tarta de durazno fácil y rápida para tu próxima merienda, con esta receta paso a paso.
Preparar una tarta de durazno puede ser más fácil de lo que pensás, y esta receta es la prueba. La base consiste de una masa quebrada comprada que se precocina mientras preparás la crema, y los duraznos van crudos, en láminas finas. La crema pastelera es el pegamento que une todo, y se la debe dejar enfriar completamente antes de armar, porque si va tibia, ablanda la base y los duraznos se hunden. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
Para la base
- 1 masa de tarta dulce precocida
Para la crema pastelera
- 500 ml de leche entera
- 4 yemas
- 1/2 taza de azúcar
- 50 g de maicena
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1/2 limón
Para armar
- 4 duraznos maduros pero firmes
- 2 cucharadas de azúcar impalpable para decorar
- 1 cucharada de mermelada de durazno diluida en agua (opcional, para brillo)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá el molde, pinchá el fondo, cubrí con papel manteca y legumbres. Horneá 12 minutos, sacá el peso y horneá 5 minutos más hasta dorar. Dejá enfriar.
- En una olla, llevá la leche con la ralladura de limón a hervor suave. Apagá y dejá infusionar 5 minutos. Colá.
- En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta disolver. Agregá la maicena y mezclá hasta pasta suave.
- Verté la leche tibia sobre las yemas en hilo, revolviendo. Devolvé a la olla a fuego bajo. Cociná revolviendo sin parar hasta que espese y burbujee, unos 5 minutos. Tiene que cubrir la cuchara.
- Retirá del fuego. Agregá la vainilla. Pasá a un bowl, cubrí con film a piel. Refrigerá mínimo 2 horas hasta que esté bien fría.
- Extendé la crema fría sobre la base. Pelá los duraznos, cortá en láminas finas y acomodá sobre la crema en círculo, superpuestas.
- Pincelá con la mermelada diluida para dar brillo a los duraznos.
- Espolvoreá azúcar impalpable antes de cortar. ¡Y listo!