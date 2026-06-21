Tarta de durazno: una receta fácil que te salvará la merienda

Preparar una tarta de durazno puede ser más fácil de lo que pensás, y esta receta es la prueba. La base consiste de una masa quebrada comprada que se precocina mientras preparás la crema, y los duraznos van crudos, en láminas finas. La crema pastelera es el pegamento que une todo, y se la debe dejar enfriar completamente antes de armar, porque si va tibia, ablanda la base y los duraznos se hunden. ¡Manos a la obra!