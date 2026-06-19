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Receta sencilla y deliciosa: turrón de galletitas de agua y avena ¡sin horno!
El turrón de galletitas de agua y avena se impone como una opción dulce, económica y sin horno, ideal para las meriendas.
El turrón de galletitas de agua y avena es una alternativa práctica y económica para quienes buscan preparar algo dulce sin necesidad de encender el horno. Esta es una de las recetas ideales para compartir en una merienda o tener lista en la heladera cuando surge el antojo de algo rico y casero.
Con una combinación de ingredientes simples y una preparación muy sencilla, el turrón de galletitas de agua y avena se ha convertido en una opción cada vez más popular dentro de la cocina familiar. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en un postre perfecto para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos (más tiempo de frío)
Modo de cocción
Refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de galletitas de agua
- 150 g de avena arrollada
- 200 g de dulce de leche
- 100 g de manteca
- 50 g de cacao amargo
- 100 g de chocolate semiamargo
- 50 ml de leche
Pasos
- Triturar las galletitas de agua hasta obtener trozos pequeños y colocarlas en un recipiente junto con la avena arrollada.
- En una cacerola, calentar la manteca, el dulce de leche, el cacao amargo y la leche, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla sobre las galletitas de agua y la avena arrollada. Integrar bien hasta que todos los ingredientes queden humedecidos.
- Distribuir la preparación en un molde o fuente forrada con papel manteca, presionando para compactarla.
- Derretir el chocolate semiamargo y cubrir la superficie del turrón de manera uniforme.
- Llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Una vez firme, cortar en porciones y servir.