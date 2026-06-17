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Cociná una polenta cremosa con queso en pocos pasos

Disfrutá de una polenta cremosa con queso, una de las recetas reconfortantes y económicas, ideal para los días frescos y fácil de preparar en pocos pasos.

Candela Spann

Polenta con queso una de las recetas que les encantará a todos

Polenta con queso una de las recetas que les encantará a todos

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La polenta con queso es una de las recetas más reconfortantes de la cocina casera, ideal para los días frescos y para quienes buscan un plato sencillo, económico y lleno de sabor. Su textura cremosa y el queso fundido la convierten en una comida irresistible que ha pasado de generación en generación. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina tradicional, la polenta ocupa un lugar especial por su practicidad y versatilidad. Prepará una polenta cremosa con queso utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles para conseguir un resultado delicioso.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 gr de polenta instantánea 250 gr de polenta instantánea
  • 1 litro de agua o caldo 1 litro de agua o caldo
  • 200 gr de queso mozzarella o queso cremoso 200 gr de queso mozzarella o queso cremoso
  • 30 g de manteca 30 g de manteca
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
Pasos
  • Llevá el agua o el caldo a ebullición y agregá una pizca de sal.
  • Incorporá la polenta en forma de lluvia mientras revolvés constantemente para evitar grumos.
  • Cociná durante 3 a 5 minutos, según las indicaciones del envase, hasta que espese.
  • Añadí la manteca y el queso, mezclando hasta que se derrita por completo y la preparación quede cremosa.
  • Condimentá con pimienta a gusto y serví bien caliente.

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