Cociná una polenta cremosa con queso en pocos pasos
Disfrutá de una polenta cremosa con queso, una de las recetas reconfortantes y económicas, ideal para los días frescos y fácil de preparar en pocos pasos.
La polenta con queso es una de las recetas más reconfortantes de la cocina casera, ideal para los días frescos y para quienes buscan un plato sencillo, económico y lleno de sabor. Su textura cremosa y el queso fundido la convierten en una comida irresistible que ha pasado de generación en generación. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina tradicional, la polenta ocupa un lugar especial por su practicidad y versatilidad. Prepará una polenta cremosa con queso utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles para conseguir un resultado delicioso.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 gr de polenta instantánea
- 1 litro de agua o caldo
- 200 gr de queso mozzarella o queso cremoso
- 30 g de manteca
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Pasos
- Llevá el agua o el caldo a ebullición y agregá una pizca de sal.
- Incorporá la polenta en forma de lluvia mientras revolvés constantemente para evitar grumos.
- Cociná durante 3 a 5 minutos, según las indicaciones del envase, hasta que espese.
- Añadí la manteca y el queso, mezclando hasta que se derrita por completo y la preparación quede cremosa.
- Condimentá con pimienta a gusto y serví bien caliente.