¿Todavía no probaste esta receta? prepará polenta frita y verás que les encantará a todos
Convertí la polenta en un snack gourmet con esta receta de polenta frita casera que dejará a todos con la boca abierta.
Si te sobró polenta o querés preparar un snack distinto, esta receta de polenta frita te va a encantar. Doradita por fuera y suave por dentro, es perfecta para acompañar carnes, servir en picadas o disfrutar sola con un poco de salsa. Simple, económica y bien de Argentina.
Ingredientes
Rinde: 4 porciones
- 250 g de polenta rápida.
- 1 litro de agua.
- 1 cucharadita de sal.
- 30 g de manteca o 2 cucharadas de aceite.
- 50 g de queso rallado (opcional).
- Aceite para freír.
- Sal fina o gruesa a gusto.
- Hierbas secas o pimentón para saborizar (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- En una olla, calentá el agua con la sal. Cuando rompa hervor, agregá la polenta en forma de lluvia mientras revolvés con cuchara de madera.
- Cociná 3 a 5 minutos hasta que espese. Apagá el fuego, sumá la manteca y el queso rallado, y mezclá bien.
- Extendé la polenta cocida en una fuente aceitada o con papel film, dejando un grosor de 2 cm.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por 1 hora para que se compacte.
- Cortá en bastones, triángulos o cuadraditos, según prefieras.
- Calentá abundante aceite y freí la polenta hasta que esté dorada y crocante por ambos lados.
- Escurrí en papel absorbente y salá a gusto.
La polenta frita es una receta que rescata lo mejor de la cocina de aprovechamiento: nada se tira, todo se transforma. Se puede conservar en heladera hasta 2 días y recalentar al horno para que recupere su crocante. En Italia se sirve con salsa de tomate y parmesano, mientras que en Argentina suele acompañar asados y picadas. ¡Y a disfrutar!.