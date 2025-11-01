¿Todavía no probaste esta receta? prepará polenta frita y verás que les encantará a todos

Si te sobró polenta o querés preparar un snack distinto, esta receta de polenta frita te va a encantar. Doradita por fuera y suave por dentro, es perfecta para acompañar carnes , servir en picadas o disfrutar sola con un poco de salsa . Simple, económica y bien de Argentina.

250 g de polenta rápida.

1 litro de agua.

1 cucharadita de sal.

30 g de manteca o 2 cucharadas de aceite.

50 g de queso rallado (opcional).

Aceite para freír.

Sal fina o gruesa a gusto.

Hierbas secas o pimentón para saborizar (opcional).

Podés cortárla con la forma que más te guste La receta de polenta frita tiene origen italiano, pero en Argentina se volvió un clásico de las casas y fondas familiares. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

En una olla, calentá el agua con la sal. Cuando rompa hervor, agregá la polenta en forma de lluvia mientras revolvés con cuchara de madera. Cociná 3 a 5 minutos hasta que espese. Apagá el fuego, sumá la manteca y el queso rallado, y mezclá bien. Extendé la polenta cocida en una fuente aceitada o con papel film, dejando un grosor de 2 cm. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por 1 hora para que se compacte. Cortá en bastones, triángulos o cuadraditos, según prefieras. Calentá abundante aceite y freí la polenta hasta que esté dorada y crocante por ambos lados. Escurrí en papel absorbente y salá a gusto.

Una excelente opción y económica Esta receta de polenta frita es ideal para aprovechar sobras del día anterior y transformarlas en un plato nuevo. Shutterstock

La polenta frita es una receta que rescata lo mejor de la cocina de aprovechamiento: nada se tira, todo se transforma. Se puede conservar en heladera hasta 2 días y recalentar al horno para que recupere su crocante. En Italia se sirve con salsa de tomate y parmesano, mientras que en Argentina suele acompañar asados y picadas. ¡Y a disfrutar!.