En solo cinco pasos prepará esta receta de polenta súper cremosa

Receta de polenta, un plato cremoso, económico y fácil ideal para acompañar con salsa o disfrutar solo. Vos elegís.

Candela Spann

Nadie puede resistirse a esta receta de polenta casera

Nadie puede resistirse a esta receta de polenta casera

Esta receta de polenta es ideal para quienes buscan una comida casera, económica y reconfortante. Con una textura cremosa y la posibilidad de acompañarla con distintas salsas, es un plato muy versátil. Es una preparación fácil, perfecta para días frescos y comidas abundantes. ¡Vamos al paso a paso!.

Receta súper práctica de polenta
Receta s&uacute;per pr&aacute;ctica de polenta

Receta súper práctica de polenta

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Polenta instantánea — 250 gramos
  • Agua — 1 litro
  • Leche — 200 mililitros
  • Queso rallado — 100 gramos
  • Manteca — 40 gramos
  • Sal — 5 gramos

Paso a paso para crear una polenta deliciosa

1- Calentar el agua junto con la leche y la sal.

2- Cuando hierva, agregar la polenta en forma de lluvia. Revolver constantemente para evitar grumos y cocinar durante 5 a 10 minutos.

3- Agregar la manteca, el queso rallado y mezclar bien hasta lograr una textura cremosa.

5- Servir la polenta caliente, sola o con salsa.

Con esta receta lográ una polenta muy cremosa
Con esta receta logr&aacute; una polenta muy cremosa

Con esta receta lográ una polenta muy cremosa

De la cocina a la mesa

La polenta es uno de los platos más clásicos y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta logra una textura cremosa y suave, ideal para acompañar con tuco, carne, queso o incluso verduras. Es una opción económica, rendidora y muy fácil de preparar. Además, permite múltiples variaciones según los gustos y lo que haya en casa. Perfecta para los días fríos, esta preparación simple se transforma en una comida completa y deliciosa. Esta polenta casera es práctica, nutritiva y siempre una buena elección. ¡A disfrutar!

