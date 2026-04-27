En solo cinco pasos prepará esta receta de polenta súper cremosa
Receta de polenta, un plato cremoso, económico y fácil ideal para acompañar con salsa o disfrutar solo. Vos elegís.
Esta receta de polenta es ideal para quienes buscan una comida casera, económica y reconfortante. Con una textura cremosa y la posibilidad de acompañarla con distintas salsas, es un plato muy versátil. Es una preparación fácil, perfecta para días frescos y comidas abundantes. ¡Vamos al paso a paso!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Polenta instantánea — 250 gramos
- Agua — 1 litro
- Leche — 200 mililitros
- Queso rallado — 100 gramos
- Manteca — 40 gramos
- Sal — 5 gramos
Paso a paso para crear una polenta deliciosa
1- Calentar el agua junto con la leche y la sal.
2- Cuando hierva, agregar la polenta en forma de lluvia. Revolver constantemente para evitar grumos y cocinar durante 5 a 10 minutos.
3- Agregar la manteca, el queso rallado y mezclar bien hasta lograr una textura cremosa.
5- Servir la polenta caliente, sola o con salsa.
De la cocina a la mesa
La polenta es uno de los platos más clásicos y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta logra una textura cremosa y suave, ideal para acompañar con tuco, carne, queso o incluso verduras. Es una opción económica, rendidora y muy fácil de preparar. Además, permite múltiples variaciones según los gustos y lo que haya en casa. Perfecta para los días fríos, esta preparación simple se transforma en una comida completa y deliciosa. Esta polenta casera es práctica, nutritiva y siempre una buena elección. ¡A disfrutar!