¿Buscás la mejor receta de pastafrola de dulce de leche?: aquí te la revelamos

Esta receta de pastafrola de dulce de leche es una opción clásica y bien golosa para la merienda. La masa suave y el relleno cremoso se combinan en una preparación simple y deliciosa. Es una delicia fácil, rendidora y perfecta para disfrutar en casa en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Una receta que les gustará a todos

Una receta que les gustará a todos

1- Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema .

2- Agregar los huevos y la esencia de vainilla .

3- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear hasta formar una masa.

4- Separar una parte de la masa para el enrejado.

5- Estirar el resto y cubrir un molde.

6- Rellenar con el dulce de leche.

7- Formar tiras con la masa y hacer el enrejado.

8- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que la pastafrola esté dorada.

Una receta con relleno bien argentino Un receta con relleno bien argentino Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

La pastafrola de dulce de leche es una de las versiones más tentadoras de este clásico argentino. Esta receta combina una masa suave con un relleno cremoso que se destaca en cada bocado. Es ideal para acompañar el mate, el café o compartir en una merienda. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su aroma al hornearse es irresistible y su textura logra un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo casero. Esta pastafrola es una opción práctica, rendidora y siempre bien recibida. ¡A disfrutar!.