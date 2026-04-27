Parrillada argentina: un clásico que nunca falla, conoce la receta

Esta receta de parrillada argentina es ideal para disfrutar una comida bien tradicional, llena de sabor y perfecta para compartir. Con distintos cortes de carne y achuras , se logra una experiencia completa al fuego. Es una preparación simple en técnica, pero clave en tiempos y calidad. ¡Manos a la obra!.

Paso a paso para crear una parrillada argentina deliciosa

1- Encender el fuego y formar buenas brasas.

2- Salar las carnes con sal gruesa.

3- Colocar primero el asado y el vacío del lado del hueso.

4- Cocinar lentamente durante 1 a 2 horas según el corte.

5- Dar vuelta las carnes y continuar la cocción.

6- Agregar el chorizo, la morcilla, las mollejas y las achuras que más te gusten.

7- Cocinar hasta que todo esté bien dorado.

8- Servir la parrillada acompañada con chimichurri.

Saboreá con esta receta una de las exquisiteces de la gastronomía argentina

De la cocina a la mesa

La parrillada argentina es mucho más que una comida: es una tradición. Esta receta reúne distintos cortes y achuras que, cocinados a las brasas, logran un sabor único. El secreto está en el fuego, la paciencia y la calidad de la carne. Es ideal para reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutar en familia. Además, se puede acompañar con ensaladas, pan y salsas como chimichurri o salsa criolla. Compartir una parrillada es compartir un momento, una charla y una experiencia bien argentina. Este clásico nunca falla. ¡A disfrutar!