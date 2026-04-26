Desayuná saludable con esta receta de avena horneada con cacao perfecta

Esta receta de avena horneada con cacao es ideal para un desayuno o merienda saludable y deliciosa. Tiene una textura suave tipo budín y un sabor intenso a chocolate. Es una opción fácil, nutritiva y perfecta para preparar con ingredientes simples en casa. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Avena arrollada — 200 gramos

Banana madura — 2 unidades

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 200 mililitros

Cacao amargo — 40 gramos

Miel — 40 gramos

Polvo de hornear — 5 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Chips de chocolate (opcional) — 60 gramos

Paso a paso para crear avena horneada con cacao deliciosa

1- Pisar la banana hasta formar un puré.

2- Agregar los huevos, la leche, la miel y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la avena arrollada, el cacao amargo y el polvo de hornear.

4- Mezclar bien y agregar los chips de chocolate si se desea.

5- Volcar la preparación en un molde.

6- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos hasta que la avena esté firme.

Prepará con esta receta una deliciosa avena horneada con cacao Prepará con esta receta una deliciosa avena horneada con cacao Shutterstock

De la cocina a la mesa

La avena horneada con cacao es una opción perfecta para quienes buscan algo dulce y saludable. Esta receta combina ingredientes nutritivos para lograr una preparación tipo budín, húmeda y sabrosa. Es ideal para desayunos, meriendas o incluso como snack. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en heladera, lo que la hace muy práctica. El cacao aporta un sabor intenso que recuerda al chocolate, pero en una versión más liviana. Esta avena al horno es fácil de hacer, rendidora y una gran alternativa casera para todos los días. ¡A disfrutar!