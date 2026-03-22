La mejor receta de pan de carne con huevo: jugoso, fácil y rendidor

Una receta clásica y rendidora: pan de carne relleno con huevo, jugoso, sabroso y con ese toque casero que transforma cualquier comida en un plato especial.

Candela Spann

Receta de pan de carne con huevo que siempre sale bien

Receta de pan de carne con huevo que siempre sale bien

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta es ideal para quienes disfrutan los platos caseros bien completos. El pan de carne relleno con huevo es una opción clásica, sabrosa y rendidora, perfecta para compartir en familia. Con una mezcla jugosa y un relleno sorpresa, es un plato que siempre queda bien y se puede preparar con anticipación.

Receta fácil de pan de carne con huevo al horno
Una receta de pan de carne relleno de huevo que podés adaptar añadiendo otros ingredientes

Una receta de pan de carne relleno de huevo que podés adaptar añadiendo otros ingredientes

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 800 gramos de carne picada.
  • 2 huevos crudos.
  • 3 huevos duros.
  • 100 gramos de pan rallado.
  • 100 mililitros de leche.
  • 100 gramos de cebolla.
  • 10 gramos de sal.
  • 20 mililitros de aceite.

Paso a paso para crear un pan de carne relleno con huevo delicioso

1- Picá la cebolla bien chiquita y rehogala en una sartén con aceite hasta que quede transparente. Dejá enfriar.

2- Remojá el pan rallado con la leche en un bol hasta que se humedezca bien.

3- Colocá la carne picada en un recipiente grande, agregá los huevos crudos, la cebolla rehogada, el pan rallado hidratado y la sal. Mezclá bien hasta integrar.

4- Extendé la mezcla sobre un papel manteca formando un rectángulo.

5- Colocá los huevos duros en el centro alineados.

6- Enrollá la carne ayudándote con el papel formando un cilindro y cerrá bien los bordes.

7- Colocá el pan de carne en una fuente para horno.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 45 a 50 minutos hasta que esté bien cocido y dorado.

Cómo hacer pan de carne con huevo paso a paso
Esta receta de pan de carne tiene variantes en muchos países.

Esta receta de pan de carne tiene variantes en muchos países.

De la cocina a la mesa

El pan de carne relleno con huevo es un plato clásico que nunca pasa de moda. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un resultado sabroso y muy rendidor. Además, es ideal para preparar con anticipación y recalentar al momento de servir. Podés acompañarlo con ensaladas, puré o incluso servirlo frío en sándwiches. Para conservarlo, guardalo en la heladera en un recipiente hermético y consumilo dentro de los 2 a 3 días. ¡Y a disfrutar!.

