La mejor receta de pan de carne con huevo: jugoso, fácil y rendidor
Una receta clásica y rendidora: pan de carne relleno con huevo, jugoso, sabroso y con ese toque casero que transforma cualquier comida en un plato especial.
Esta receta es ideal para quienes disfrutan los platos caseros bien completos. El pan de carne relleno con huevo es una opción clásica, sabrosa y rendidora, perfecta para compartir en familia. Con una mezcla jugosa y un relleno sorpresa, es un plato que siempre queda bien y se puede preparar con anticipación.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 800 gramos de carne picada.
- 2 huevos crudos.
- 3 huevos duros.
- 100 gramos de pan rallado.
- 100 mililitros de leche.
- 100 gramos de cebolla.
- 10 gramos de sal.
- 20 mililitros de aceite.
Paso a paso para crear un pan de carne relleno con huevo delicioso
1- Picá la cebolla bien chiquita y rehogala en una sartén con aceite hasta que quede transparente. Dejá enfriar.
2- Remojá el pan rallado con la leche en un bol hasta que se humedezca bien.
3- Colocá la carne picada en un recipiente grande, agregá los huevos crudos, la cebolla rehogada, el pan rallado hidratado y la sal. Mezclá bien hasta integrar.
4- Extendé la mezcla sobre un papel manteca formando un rectángulo.
5- Colocá los huevos duros en el centro alineados.
6- Enrollá la carne ayudándote con el papel formando un cilindro y cerrá bien los bordes.
7- Colocá el pan de carne en una fuente para horno.
8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 45 a 50 minutos hasta que esté bien cocido y dorado.
De la cocina a la mesa
El pan de carne relleno con huevo es un plato clásico que nunca pasa de moda. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un resultado sabroso y muy rendidor. Además, es ideal para preparar con anticipación y recalentar al momento de servir. Podés acompañarlo con ensaladas, puré o incluso servirlo frío en sándwiches. Para conservarlo, guardalo en la heladera en un recipiente hermético y consumilo dentro de los 2 a 3 días. ¡Y a disfrutar!.