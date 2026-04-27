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Tarta de espinaca y ricota: la receta liviana que necesitás

Aprendé cómo hacer tarta de espinaca con ricota, cremosa y liviana, con esta receta ideal para cuando no sabés que hácer de comer.

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Una receta riquísima.

Una receta riquísima.

La tarta de espinaca y ricota es una de las combinaciones más clásicas y equilibradas. Es una receta práctica y rendidora, perfecta para quienes buscan una opción más liviana. Además, funciona muy bien tanto caliente como fría, lo que la hace ideal para viandas o comidas rápidas. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 masa para tarta

  • 300 g de espinaca

  • 250 g de ricota

  • 2 huevos

  • 100 g de queso rallado

  • 1 diente de ajo

  • Sal y pimienta a gusto

Prueba una porción de esta tarta de espinaca y ricota y no podrás parar..jpg
Aprendé a preparar esta tarta deliciosa.

Aprendé a preparar esta tarta deliciosa.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.

  2. Saltear la espinaca con el ajo.

  3. Escurrir bien el exceso de líquido.

  4. Mezclar con la ricota, los huevos y el queso.

  5. Condimentar.

  6. Colocar la masa en un molde.

  7. Agregar el relleno.

  8. Hornear durante 25 minutos.

  9. Dejar reposar antes de servir. ¡Y listo!

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