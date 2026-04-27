Tarta de espinaca y ricota: la receta liviana que necesitás
Aprendé cómo hacer tarta de espinaca con ricota, cremosa y liviana, con esta receta ideal para cuando no sabés que hácer de comer.
La tarta de espinaca y ricota es una de las combinaciones más clásicas y equilibradas. Es una receta práctica y rendidora, perfecta para quienes buscan una opción más liviana. Además, funciona muy bien tanto caliente como fría, lo que la hace ideal para viandas o comidas rápidas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
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1 masa para tarta
300 g de espinaca
250 g de ricota
2 huevos
100 g de queso rallado
1 diente de ajo
Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
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Precalentar el horno a 180 °C.
Saltear la espinaca con el ajo.
Escurrir bien el exceso de líquido.
Mezclar con la ricota, los huevos y el queso.
Condimentar.
Colocar la masa en un molde.
Agregar el relleno.
Hornear durante 25 minutos.
Dejar reposar antes de servir. ¡Y listo!