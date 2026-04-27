La receta infalible de batatas al horno: crujientes y deliciosas

Batatas al horno: con esta receta fácil, obtendrás una guarnición crocante, económica e ideal para acompañar cualquier comida.

Candela Spann

Receta de batatas al horno rendidora y fácil

Esta receta de batatas al horno es ideal para quienes buscan una guarnición simple, económica y llena de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, son perfectas para acompañar carnes o comer solas. Es una preparación fácil y práctica para cualquier día. ¡Vamos al paso a paso!.

Receta para lucirte sin esfuerzos
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Batatas — 800 gramos
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Pimentón — 3 gramos
  • Ajo en polvo — 2 gramos

Paso a paso para crear batatas al horno deliciosas

1- Pelar las batatas y cortarlas en bastones o rodajas.

2- Colocarlas en un bowl y agregar el aceite.

3- Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.

4- Mezclar bien para que se impregnen los sabores.

5- Distribuir en una placa sin superponer.

6- Hornear a 200 °C durante 30 a 35 minutos hasta que estén doradas y crocantes.

Receta para unas batatas crocantes y suaves por dentro
De la cocina a la mesa

Las batatas al horno son una opción deliciosa y muy fácil de preparar. Esta receta permite lograr un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo suave, resaltando el sabor natural de la batata. Son ideales como guarnición para carnes, pollo o pescado, pero también funcionan muy bien como plato principal liviano. Además, se pueden variar los condimentos para adaptarlas a distintos gustos. Es una preparación económica, saludable y rendidora. Estas batatas caseras son una excelente alternativa a las papas fritas, con mucho sabor y menos complicaciones. ¡Preparalas!.

