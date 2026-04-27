La receta infalible de batatas al horno: crujientes y deliciosas
Batatas al horno: con esta receta fácil, obtendrás una guarnición crocante, económica e ideal para acompañar cualquier comida.
Esta receta de batatas al horno es ideal para quienes buscan una guarnición simple, económica y llena de sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, son perfectas para acompañar carnes o comer solas. Es una preparación fácil y práctica para cualquier día. ¡Vamos al paso a paso!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Batatas — 800 gramos
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Pimentón — 3 gramos
- Ajo en polvo — 2 gramos
Paso a paso para crear batatas al horno deliciosas
1- Pelar las batatas y cortarlas en bastones o rodajas.
2- Colocarlas en un bowl y agregar el aceite.
3- Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ajo en polvo.
4- Mezclar bien para que se impregnen los sabores.
5- Distribuir en una placa sin superponer.
6- Hornear a 200 °C durante 30 a 35 minutos hasta que estén doradas y crocantes.
De la cocina a la mesa
Las batatas al horno son una opción deliciosa y muy fácil de preparar. Esta receta permite lograr un equilibrio perfecto entre lo crocante y lo suave, resaltando el sabor natural de la batata. Son ideales como guarnición para carnes, pollo o pescado, pero también funcionan muy bien como plato principal liviano. Además, se pueden variar los condimentos para adaptarlas a distintos gustos. Es una preparación económica, saludable y rendidora. Estas batatas caseras son una excelente alternativa a las papas fritas, con mucho sabor y menos complicaciones. ¡Preparalas!.