Receta de dulce de batata casero: el clásico argentino
Receta de dulce de batata, un clásico argentino, firme, casero y perfecto para acompañar con queso o usar en postres.
Esta receta de dulce de batata es un clásico de la cocina argentina, ideal para disfrutar solo o acompañado con queso. Con una textura firme y un sabor dulce inconfundible, es una preparación simple y rendidora para preparar en casa con pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 1 bloque)
- Batatas — 1 kilogramo
- Azúcar — 500 gramos
- Jugo de limón — 30 mililitros
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear dulce de batata delicioso
1- Pelar las batatas y hervirlas hasta que estén bien tiernas.
2- Hacer un puré con las batatas cocidas.
3- Colocar el puré en una olla junto con el azúcar.
4- Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente.
5- Agregar el jugo de limón y la esencia de vainilla.
6- Continuar la cocción hasta que la mezcla espese y se despegue de la olla.
7- Volcar en un molde y dejar enfriar hasta que tome consistencia.
De la cocina a la mesa
El dulce de batata es uno de los postres más tradicionales y queridos en Argentina. Esta receta permite hacerlo en casa con ingredientes simples y lograr una textura firme, ideal para cortar en porciones. Es perfecto para acompañar con queso en el clásico vigilante o para usar en tartas y postres. Además, se conserva muy bien en la heladera durante varios días. Su sabor dulce y su consistencia lo convierten en una opción práctica y versátil. Este dulce casero es una delicia que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!