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Receta de dulce de batata casero: el clásico argentino

Receta de dulce de batata, un clásico argentino, firme, casero y perfecto para acompañar con queso o usar en postres.

Cuando pruebes esta receta no dejarás de prepararla una y otra vez

Cuando pruebes esta receta no dejarás de prepararla una y otra vez

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Esta receta de dulce de batata es un clásico de la cocina argentina, ideal para disfrutar solo o acompañado con queso. Con una textura firme y un sabor dulce inconfundible, es una preparación simple y rendidora para preparar en casa con pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!

Receta deliciosa de dulce de batata
Receta deliciosa de dulce de batata

Receta deliciosa de dulce de batata

Ingredientes (rinde 1 bloque)

  • Batatas — 1 kilogramo
  • Azúcar — 500 gramos
  • Jugo de limón — 30 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear dulce de batata delicioso

1- Pelar las batatas y hervirlas hasta que estén bien tiernas.

2- Hacer un puré con las batatas cocidas.

3- Colocar el puré en una olla junto con el azúcar.

4- Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente.

5- Agregar el jugo de limón y la esencia de vainilla.

6- Continuar la cocción hasta que la mezcla espese y se despegue de la olla.

7- Volcar en un molde y dejar enfriar hasta que tome consistencia.

Con esta receta creá uno de los postres más pedidos en Argentina el fresco y batata
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De la cocina a la mesa

El dulce de batata es uno de los postres más tradicionales y queridos en Argentina. Esta receta permite hacerlo en casa con ingredientes simples y lograr una textura firme, ideal para cortar en porciones. Es perfecto para acompañar con queso en el clásico vigilante o para usar en tartas y postres. Además, se conserva muy bien en la heladera durante varios días. Su sabor dulce y su consistencia lo convierten en una opción práctica y versátil. Este dulce casero es una delicia que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!

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