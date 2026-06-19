¿Buscás un postre distinto? Probá esta espectacular receta de flan de coco
Prepará un rico flan de coco con esta sencilla receta paso a paso y sorprendé a tu familia y amigos.
El flan de coco es una versión tropical del clásico flan que no sabías que necesitabas. En esta receta, la leche de coco reemplaza parte de la leche común y le da una textura sedosa con un fondo dulce que no empalaga, mientras que el caramelo se hace en el fondo del molde con azúcar nada más, sin agua ni limón. Servilo bien frío, con el caramelo escurriendo por los bordes del plato, y si querés llevarlo al extremo, espolvoreá coco por encima. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 20 cm)
Para el caramelo
- 1/2 taza de azúcar
Para el flan
- 400 ml de leche de coco
- 200 ml de leche entera
- 4 huevos enteros
- 2 yemas
- 1/2 taza de azúcar
- 1/2 taza de coco rallado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para decorar (opcional)
- Coco rallado tostado
Paso a paso de la receta
- En una ollita a fuego medio, derretí el azúcar sin revolver. Incliná la olla suavemente para distribuir el calor. Cuando tome color ámbar oscuro, verté inmediatamente en el fondo del molde. Incliná para cubrir. Dejá enfriar. Va a agrietarse, pero es normal.
- En un bowl, batí los huevos y las yemas con el azúcar hasta disolver sin incorporar aire. Agregá la leche de coco, la leche, la vainilla, el coco rallado y la sal. Mezclá suavemente. Colá la mezcla para eliminar espuma.
- Verté la mezcla colada sobre el caramelo frío. Colocá el molde dentro de una fuente más grande. Verté agua caliente hasta la mitad de la altura del molde.
- Precalentá el horno a 160°C. Cociná 60-70 minutos hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio. El flan debe estar firme pero con ligero tambaleo.
- Sacá del baño María, dejá enfriar a temperatura ambiente. Refrigerá mínimo 8 horas, idealmente toda la noche.
- Pasá un cuchillo por los bordes. Colocá un plato encima e invertí con movimiento firme. El caramelo debe fluir cubriendo el flan.
- Espolvoreá coco tostado si querés. ¡Y listo!