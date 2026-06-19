¿Buscás un postre distinto? Probá esta espectacular receta de flan de coco

El flan de coco es una versión tropical del clásico flan que no sabías que necesitabas. En esta receta, la leche de coco reemplaza parte de la leche común y le da una textura sedosa con un fondo dulce que no empalaga, mientras que el caramelo se hace en el fondo del molde con azúcar nada más, sin agua ni limón. Servilo bien frío, con el caramelo escurriendo por los bordes del plato, y si querés llevarlo al extremo, espolvoreá coco por encima. ¡Manos a la obra!