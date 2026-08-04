¿Tenés frío? Prepará esta deliciosa receta de guiso de lentejas con chorizo
Las bajas temperaturas invitan a disfrutar de un reconfortante guiso de lentejas. Te enseñamos la receta paso a paso para este invierno.
El guiso de lentejas es el plato perfecto para cuando el frío se mete en los huesos y no hay calefacción que alcance. Es denso, reconfortante y con un fondo ahumado que viene del chorizo colorado que se deshace en la cocción lenta. Para esta receta, las lentejas no necesitan remojo previo si las cocinás con tiempo, porque una hora a fuego suave las transforma en crema sin perder la forma. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (6 porciones)
- 400 g de lentejas secas, enjuagadas
- 200 g de chorizo colorado, en rodajas gruesas
- 150 g de panceta en trozos
- 1 cebolla grande, picada
- 1 morrón rojo, en cubos
- 2 zanahorias, en rodajas
- 3 dientes de ajo, picados
- 1 lata de tomate perita (400 g)
- 1 litro de caldo de verduras
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Perejil fresco picado
Paso a paso de la receta
- En una olla grande, calentá el aceite a fuego medio. Agregá la panceta y cociná 5 minutos hasta que suelte grasa y se dore. Incorporá el chorizo y cociná 3 minutos más. Retirá y reservá.
- En la misma olla, agregá la cebolla, el morrón y las zanahorias. Cociná 8 minutos revolviendo hasta que la cebolla esté transparente y todo esté bien dorado. Agregá el ajo, el comino y el pimentón, cociná 1 minuto más.
- Incorporá las lentejas, el tomate con su jugo, el caldo y el laurel. Devolvé las carnes reservadas. Llevá a hervor.
- Tapá parcialmente y cociná a fuego bajo por 1 hora, revolviendo cada 15 minutos. Si espesa demasiado, agregá agua caliente. Las lentejas deben estar tiernas pero no deshechas.
- Sacá el laurel. Probá de sal y pimienta. Serví bien caliente, espolvoreado con perejil fresco y pan al lado.