¿Tenés frío? Prepará esta deliciosa receta de guiso de lentejas con chorizo

El guiso de lentejas es el plato perfecto para cuando el frío se mete en los huesos y no hay calefacción que alcance. Es denso, reconfortante y con un fondo ahumado que viene del chorizo colorado que se deshace en la cocción lenta. Para esta receta, las lentejas no necesitan remojo previo si las cocinás con tiempo, porque una hora a fuego suave las transforma en crema sin perder la forma. ¡Manos a la obra!