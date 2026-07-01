Ensalada de frutas: la receta de cocina perfecta para disfrutar el Día Internacional de la Fruta
En el Día Internacional de la Fruta, te compartimos la receta perfecta para preparar una ensalada de frutas casera, un plato fresco y versátil.
En el Día Internacional de la Fruta, no hay mejor manera de celebrarlo que con una ensalada de frutas casera, colorida y llena de sabor. Esta es una de las recetas más frescas y saludables para disfrutar en cualquier momento del día, aprovechando la variedad de frutas de estación y todos sus beneficios. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, la ensalada de frutas es un clásico que nunca pasa de moda. Fácil de preparar, nutritiva y muy versátil, esta ensalada permite combinar colores, aromas y texturas para crear un postre o desayuno tan rico como refrescante.
FICHA
Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 2 naranjas
- 2 bananas
- 2 manzanas
- 2 peras
- 200 gr de frutillas
- 2 kiwis
- 150 gr de uvas
- 1 durazno
- Jugo de 1 naranja
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharada de miel (opcional)
- Hojas de menta fresca para decorar
Pasos
- Lavá muy bien todas las frutas. Pelá las que sea necesario y cortalas en cubos o rodajas de tamaño similar.
- Colocá todas las frutas en un bol amplio.
- Mezclá el jugo de naranja, el jugo de limón y la miel (si decidís utilizarla).
- Verté el jugo sobre las frutas y mezclá suavemente para que todas se impregnen sin romperse.
- Llevá la ensalada a la heladera durante al menos 30 minutos para que se enfríe y los sabores se integren.
- Serví bien fresca y decorá con hojas de menta.