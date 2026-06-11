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Aprende cómo hacer paso a paso la mejor ensalada griega del mundo

Descubrí la receta de la ensalada griega, una preparación sencilla y versátil que triunfa en la cocina internacional.

Candela Spann

Ensalada griega, una verdadera delicia mundial

Ensalada griega, una verdadera delicia mundial

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La ensalada griega es uno de los platos más representativos de la gastronomía mediterránea, famosa por su frescura, sus colores vibrantes y la combinación de ingredientes sencillos. Esta es una de las recetas que reúne vegetales frescos, queso y aceitunas para crear una preparación liviana, sabrosa y perfecta para los días cálidos.

Gracias a su equilibrio de sabores y a su rápida preparación, la ensalada griega se ha convertido en una opción muy popular dentro de la cocina internacional. Puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal cuando se busca una comida fresca y nutritiva.

FICHA

Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Griega

Ingredientes

  • 2 tomates grandes 2 tomates grandes
  • 1 pepino 1 pepino
  • 1 cebolla morada 1 cebolla morada
  • 150 g de queso feta 150 g de queso feta
  • 100 g de aceitunas negras 100 g de aceitunas negras
  • 3 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de jugo de limón 1 cucharada de jugo de limón
  • Orégano seco a gusto Orégano seco a gusto
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
Pasos
  • Lavar los tomates y el pepino. Cortar los tomates en cubos grandes y el pepino en rodajas o medias lunas.
  • Pelar la cebolla morada y cortarla en plumas finas. Colocarla junto con los vegetales en una ensaladera.
  • Agregar las aceitunas negras y el queso feta desmenuzado o cortado en cubos.
  • Mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, el orégano seco, la sal y la pimienta para preparar el aliño.
  • Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar suavemente y servir de inmediato.

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