Aprende cómo hacer paso a paso la mejor ensalada griega del mundo
Descubrí la receta de la ensalada griega, una preparación sencilla y versátil que triunfa en la cocina internacional.
La ensalada griega es uno de los platos más representativos de la gastronomía mediterránea, famosa por su frescura, sus colores vibrantes y la combinación de ingredientes sencillos. Esta es una de las recetas que reúne vegetales frescos, queso y aceitunas para crear una preparación liviana, sabrosa y perfecta para los días cálidos.
Gracias a su equilibrio de sabores y a su rápida preparación, la ensalada griega se ha convertido en una opción muy popular dentro de la cocina internacional. Puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal cuando se busca una comida fresca y nutritiva.
FICHA
Ingredientes
- 2 tomates grandes
- 1 pepino
- 1 cebolla morada
- 150 g de queso feta
- 100 g de aceitunas negras
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- Orégano seco a gusto
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Lavar los tomates y el pepino. Cortar los tomates en cubos grandes y el pepino en rodajas o medias lunas.
- Pelar la cebolla morada y cortarla en plumas finas. Colocarla junto con los vegetales en una ensaladera.
- Agregar las aceitunas negras y el queso feta desmenuzado o cortado en cubos.
- Mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, el orégano seco, la sal y la pimienta para preparar el aliño.
- Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar suavemente y servir de inmediato.