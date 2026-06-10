Tarta de yogur griego y arándanos: una de las recetas sin horno más fresca
Esta preparación de cocina dulce se caracteriza por no requerir horno el resultando en una tarta de yogur griego y arándanos suave y refrescante.
La tarta de yogur griego y arándanos sin horno es una de las recetas más frescas y fáciles para disfrutar de un postre ligero y delicioso. La cremosidad del yogur griego se combina a la perfección con el sabor ligeramente ácido de los arándanos, dando como resultado una tarta ideal para cualquier época del año. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta preparación destaca por no requerir horno y por elaborarse con pocos ingredientes. Podrás conseguir una tarta suave, refrescante y muy vistosa siguiendo unos pasos sencillos y sin complicaciones.
FICHA
Tiempo de cocción
0 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
4 horas 15 minutos
Modo de cocción
Refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 200 g de galletitas trituradas
- 80 g de manteca derretida
- 500 g de yogur griego natural
- 200 ml de crema de leche
- 80 g de azúcar
- 200 g de arándanos
- 7 g de gelatina sin sabor
Pasos
- Mezclá las galletitas trituradas con la manteca derretida y cubrí la base de un molde desmontable. Llevá a la heladera durante 20 minutos.
- Hidratá la gelatina sin sabor según las indicaciones del envase. Mezclá el yogur griego, la crema de leche y el azúcar hasta obtener una preparación homogénea. Incorporá la gelatina.
- Añadí la mitad de los arándanos al relleno y volcá la mezcla sobre la base de galletitas.
- Decorá con el resto de los arándanos y llevá la tarta a la heladera durante al menos 4 horas, o hasta que esté firme.
- Desmoldá y serví bien fría.