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Esta es la ensalada de pasta más fácil, rápida y económica ¡tomá nota!

Conocé la receta de ensalada de pasta que se convertirá en un clásico de tu cocina ¡es deliciosa y podés tenerla lista en pocos pasos!

Candela Spann

Ensalada de pasta totalmente deliciosa, una receta clave

Ensalada de pasta totalmente deliciosa, una receta clave

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La ensalada de pasta es una alternativa ideal para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Esta es una de las recetas que combinan ingredientes accesibles y mucho sabor, logrando un plato fresco y rendidor que puede prepararse en pocos minutos. ¡Manos a la obra!

Perfecta para los días de calor o para aprovechar lo que hay en la heladera, la ensalada de pasta súper fácil, rápida y económica se ha convertido en un clásico de la cocina práctica. Además, puede servirse como plato principal o como acompañamiento en reuniones y comidas familiares.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 gr de pasta corta 250 gr de pasta corta
  • 2 tomates 2 tomates
  • 1 lata de choclo 1 lata de choclo
  • 100 gr de queso en cubos 100 gr de queso en cubos
  • 3 cucharadas de mayonesa 3 cucharadas de mayonesa
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
Pasos
  • Cocinar la pasta corta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurrirla y dejarla enfriar. Cocinar la pasta corta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurrirla y dejarla enfriar.
  • Cortar los tomates en cubos y escurrir la lata de choclo. Colocar ambos ingredientes en un bowl junto con el queso en cubos. Cortar los tomates en cubos y escurrir la lata de choclo. Colocar ambos ingredientes en un bowl junto con el queso en cubos.
  • Agregar la pasta corta fría y mezclar suavemente para integrar todos los ingredientes. Agregar la pasta corta fría y mezclar suavemente para integrar todos los ingredientes.
  • Incorporar la mayonesa, condimentar con sal y pimienta, y mezclar nuevamente hasta obtener una ensalada homogénea. Incorporar la mayonesa, condimentar con sal y pimienta, y mezclar nuevamente hasta obtener una ensalada homogénea.
  • Servir de inmediato o refrigerar durante unos minutos antes de llevar a la mesa. Servir de inmediato o refrigerar durante unos minutos antes de llevar a la mesa.

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