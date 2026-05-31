Esta es la ensalada de pasta más fácil, rápida y económica ¡tomá nota!
Conocé la receta de ensalada de pasta que se convertirá en un clásico de tu cocina ¡es deliciosa y podés tenerla lista en pocos pasos!
La ensalada de pasta es una alternativa ideal para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones. Esta es una de las recetas que combinan ingredientes accesibles y mucho sabor, logrando un plato fresco y rendidor que puede prepararse en pocos minutos. ¡Manos a la obra!
Perfecta para los días de calor o para aprovechar lo que hay en la heladera, la ensalada de pasta súper fácil, rápida y económica se ha convertido en un clásico de la cocina práctica. Además, puede servirse como plato principal o como acompañamiento en reuniones y comidas familiares.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 gr de pasta corta
- 2 tomates
- 1 lata de choclo
- 100 gr de queso en cubos
- 3 cucharadas de mayonesa
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Pasos
- Cocinar la pasta corta en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Escurrirla y dejarla enfriar.
- Cortar los tomates en cubos y escurrir la lata de choclo. Colocar ambos ingredientes en un bowl junto con el queso en cubos.
- Agregar la pasta corta fría y mezclar suavemente para integrar todos los ingredientes.
- Incorporar la mayonesa, condimentar con sal y pimienta, y mezclar nuevamente hasta obtener una ensalada homogénea.
- Servir de inmediato o refrigerar durante unos minutos antes de llevar a la mesa.