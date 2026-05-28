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Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, una de las recetas clave para el desayuno

¿Buscás una receta de pan saludable para el desayuno? Te contamos cómo hacerla en sartén en solo 3 minutos.

Candela Spann

La más deliciosa de las recetas saludables, pan a la sartén

La más deliciosa de las recetas saludables, pan a la sartén

Imagen creada con IA - MDZ

El pan saludable de avena a la sartén es una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan un desayuno o merienda rápida sin necesidad de usar horno. Esta es una de las recetas que se volvieron muy populares por su facilidad de preparación, ya que permiten obtener un pan esponjoso y casero en apenas unos minutos utilizando ingredientes simples. ¡Manos a la obra!

Gracias a su textura suave y a la combinación de avena, huevo y yogur, el pan saludable de avena a la sartén es una opción ideal dentro de la cocina. Además, puede servirse tanto en versiones dulces como saladas, convirtiéndose en una preparación versátil para cualquier momento del día.

FICHA

Tiempo de cocción
3 minutos
Cantidad de pasos
2 minutos
Tiempo total de preparación
5 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 1 huevo 1 huevo
  • 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena
  • 1 cucharada de yogur natural o leche 1 cucharada de yogur natural o leche
  • ½ cucharadita de polvo de hornear ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • En un bowl, batir el huevo y agregar la avena instantánea o harina de avena, el yogur natural o leche, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea. En un bowl, batir el huevo y agregar la avena instantánea o harina de avena, el yogur natural o leche, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y aceitar ligeramente la superficie. Volcar la mezcla formando un pan redondo. Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y aceitar ligeramente la superficie. Volcar la mezcla formando un pan redondo.
  • Cocinar tapado durante aproximadamente 2 minutos hasta que la base esté firme y dorada Cocinar tapado durante aproximadamente 2 minutos hasta que la base esté firme y dorada
  • Dar vuelta con ayuda de una espátula y cocinar 1 minuto más. Retirar del fuego, dejar entibiar y servir Dar vuelta con ayuda de una espátula y cocinar 1 minuto más. Retirar del fuego, dejar entibiar y servir

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