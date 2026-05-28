Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, una de las recetas clave para el desayuno
¿Buscás una receta de pan saludable para el desayuno? Te contamos cómo hacerla en sartén en solo 3 minutos.
El pan saludable de avena a la sartén es una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan un desayuno o merienda rápida sin necesidad de usar horno. Esta es una de las recetas que se volvieron muy populares por su facilidad de preparación, ya que permiten obtener un pan esponjoso y casero en apenas unos minutos utilizando ingredientes simples. ¡Manos a la obra!
Gracias a su textura suave y a la combinación de avena, huevo y yogur, el pan saludable de avena a la sartén es una opción ideal dentro de la cocina. Además, puede servirse tanto en versiones dulces como saladas, convirtiéndose en una preparación versátil para cualquier momento del día.
FICHA
Ingredientes
- 1 huevo
- 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena
- 1 cucharada de yogur natural o leche
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- En un bowl, batir el huevo y agregar la avena instantánea o harina de avena, el yogur natural o leche, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y aceitar ligeramente la superficie. Volcar la mezcla formando un pan redondo.
- Cocinar tapado durante aproximadamente 2 minutos hasta que la base esté firme y dorada
- Dar vuelta con ayuda de una espátula y cocinar 1 minuto más. Retirar del fuego, dejar entibiar y servir