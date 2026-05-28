Risotto: una de las recetas que pasará a ser la favorita de todos
Descubre el risotto, una de las recetas italiana cremosa y deliciosa, perfecta para una comida elegante y reconfortante.
El risotto es una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía italiana, famosa por su textura cremosa y su sabor delicado. Una de las recetas ideales para quienes buscan un plato elegante y reconfortante, utilizando pocos ingredientes y siguiendo un procedimiento sencillo que permite obtener un resultado espectacular. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, el risotto se ha convertido en una opción muy popular gracias a su versatilidad y a la posibilidad de adaptarlo con distintos ingredientes. Prepará un risotto cremoso y lleno de sabor en muy pocos pasos.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Cocción en sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 300 g de arroz arborio
- 1 cebolla pequeña
- 1 litro de caldo caliente
- 50 g de manteca
- 80 g de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Entre las recetas más clásicas de Italia, el risotto destaca por su cremosidad. Para comenzar, rehogá la cebolla picada con el aceite de oliva y la mitad de la manteca.
- Agregá el arroz arborio y cociná durante 2 minutos, removiendo constantemente. Incorporá el caldo
- Cuando el arroz esté cremoso y al dente, agregá el resto de la manteca y el queso parmesano. Mezclá bien y condimentá con sal y pimienta.
- Serví el risotto inmediatamente bien caliente.