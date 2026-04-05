Con esta receta preparás el mejor filet de merluza frito con ensalada

Esta receta de filet de merluza frito con ensalada de verdes es ideal para quienes buscan una comida simple, rápida y liviana. El sabor suave del pescado combina perfecto con el colchón de hojas frescas y crocantes. Es una delicia clásica, económica y muy fácil de preparar en pocos minutos. ¡Manos a la obra!

2- Pasar cada pieza por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.

3- Calentar el aceite en una sartén y freír los filets hasta que queden dorados de ambos lados.

4- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

5- Lavar la lechuga, la rúcula y la espinaca fresca. Mezclar en un bowl y condimentar con jugo de limón y un poco de sal.

6- Servir el filet de merluza frito acompañado de la ensalada de verdes.

Receta de filet de merluza frito Receta de filet de merluza frito Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El filet de merluza frito con ensalada de verdes es una de esas comidas simples que siempre funcionan. Esta receta combina pescado crocante por fuera y tierno por dentro con una ensalada fresca que aporta liviandad. Es ideal para quienes quieren una opción rápida, económica y rendidora. Además, se puede acompañar con puré, papas al horno o arroz si se busca un plato más abundante. La mezcla de hojas verdes con limón equilibra muy bien el sabor del pescado frito. ¡A disfrutar!