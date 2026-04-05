Con esta receta preparás el mejor filet de merluza frito con ensalada
Receta de filet de merluza frito con ensalada de verdes, una comida rápida, crocante y fresca para cualquier día.
Esta receta de filet de merluza frito con ensalada de verdes es ideal para quienes buscan una comida simple, rápida y liviana. El sabor suave del pescado combina perfecto con el colchón de hojas frescas y crocantes. Es una delicia clásica, económica y muy fácil de preparar en pocos minutos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 porciones)
- Filet de merluza — 500 gramos
- Huevo — 1 unidad
- Harina — 100 gramos
- Pan rallado — 150 gramos
- Lechuga — 150 gramos
- Rúcula — 50 gramos
- Espinaca fresca — 50 gramos
- Limón — 1 unidad
- Aceite — 300 mililitros
- Sal — 4 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un filet de merluza frito con ensalada de verdes delicioso
1- Salpimentar el filet de merluza de ambos lados.
2- Pasar cada pieza por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
3- Calentar el aceite en una sartén y freír los filets hasta que queden dorados de ambos lados.
4- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
5- Lavar la lechuga, la rúcula y la espinaca fresca. Mezclar en un bowl y condimentar con jugo de limón y un poco de sal.
6- Servir el filet de merluza frito acompañado de la ensalada de verdes.
De la cocina a la mesa
El filet de merluza frito con ensalada de verdes es una de esas comidas simples que siempre funcionan. Esta receta combina pescado crocante por fuera y tierno por dentro con una ensalada fresca que aporta liviandad. Es ideal para quienes quieren una opción rápida, económica y rendidora. Además, se puede acompañar con puré, papas al horno o arroz si se busca un plato más abundante. La mezcla de hojas verdes con limón equilibra muy bien el sabor del pescado frito. ¡A disfrutar!