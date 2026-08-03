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Malvaviscos caseros: la receta fácil que te encantará probar este invierno

Descubre la receta fácil para preparar malvaviscos caseros y disfruta de su textura perfecta para tostar o derretir.

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Prepará unos ricos malvaviscos.

Prepará unos ricos malvaviscos.

Los malvaviscos son solo azúcar, agua y gelatina batida aire, así que sí, verás que son muy fáciles de preparar. Como resultado obtendrás una nube esponjosa, dulce y con la textura exacta para tostar sobre el fuego o derretir en un chocolate caliente. Lo importante de la receta está en el jarabe de azúcar, que tiene que llegar a 118°C, el punto de bola blanda, para que la gelatina se disuelva y luego, al batir, triplique su volumen. Sin termómetro, se puede probar echando una gota en agua fría, y si forma una bola blanda que se aplasta al presionar, está listo. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (20-24 malvabiscos)

  • 3 sobres de gelatina sin sabor (21 g total)
  • 1/2 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
  • 1/2 taza de agua
  • 1 y 1/2 tazas de azúcar
  • 1 taza de jarabe de maíz o glucosa
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de azúcar impalpable (para espolvorear)
  • 1/2 taza de fécula de maíz (para espolvorear)
Prepará tus propios malvaviscos.

Prepará tus propios malvaviscos.

Paso a paso de la receta

  1. Enmantecá un molde de 20 x 20 cm. Mezclá el azúcar impalpable con la fécula de maíz y espolvoreá generosamente el molde y una bandeja grande. Reservá el resto de la mezcla.
  2. En el bowl de la batidora, espolvoreá la gelatina sobre el agua fría. Dejá reposar 10 minutos hasta que se esponje.
  3. En una ollita, combiná el agua, el azúcar, el jarabe de maíz y la sal. Llevá a fuego medio-alto sin revolver. Cociná hasta que llegue a 118°C (punto de bola blanda). Si no tenés termómetro, probá echando una gota en agua fría: debe formar una bola blanda que se aplaste al tocar.
  4. Con la batidora a velocidad baja, verté el jarabe caliente en hilo sobre la gelatina hidratada. Una vez incorporado, subí a velocidad alta y batí 10-12 minutos hasta que la mezcla esté blanca, esponjosa y triplique su volumen. Agregá la vainilla al final.
  5. Verté rápidamente sobre el molde preparado. Con una espátula engrasada, alisá la superficie. Espolvoreá generosamente con la mezcla de azúcar impalpable y fécula.
  6. Dejá endurecer a temperatura ambiente por 4-6 horas, o toda la noche. No refrigerés: la humedad los hace pegajosos.
  7. Desmoldá sobre una superficie espolvoreada con la mezcla de azúcar y fécula. Cortá en cuadrados con un cuchillo engrasado o tijeras. Pasá los bordes cortados por la mezcla para que no se peguen.
  8. Guardá en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 2 semanas.

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