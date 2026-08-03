Malvaviscos caseros: la receta fácil que te encantará probar este invierno
Descubre la receta fácil para preparar malvaviscos caseros y disfruta de su textura perfecta para tostar o derretir.
Los malvaviscos son solo azúcar, agua y gelatina batida aire, así que sí, verás que son muy fáciles de preparar. Como resultado obtendrás una nube esponjosa, dulce y con la textura exacta para tostar sobre el fuego o derretir en un chocolate caliente. Lo importante de la receta está en el jarabe de azúcar, que tiene que llegar a 118°C, el punto de bola blanda, para que la gelatina se disuelva y luego, al batir, triplique su volumen. Sin termómetro, se puede probar echando una gota en agua fría, y si forma una bola blanda que se aplasta al presionar, está listo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (20-24 malvabiscos)
- 3 sobres de gelatina sin sabor (21 g total)
- 1/2 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
- 1/2 taza de agua
- 1 y 1/2 tazas de azúcar
- 1 taza de jarabe de maíz o glucosa
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 taza de azúcar impalpable (para espolvorear)
- 1/2 taza de fécula de maíz (para espolvorear)
Paso a paso de la receta
- Enmantecá un molde de 20 x 20 cm. Mezclá el azúcar impalpable con la fécula de maíz y espolvoreá generosamente el molde y una bandeja grande. Reservá el resto de la mezcla.
- En el bowl de la batidora, espolvoreá la gelatina sobre el agua fría. Dejá reposar 10 minutos hasta que se esponje.
- En una ollita, combiná el agua, el azúcar, el jarabe de maíz y la sal. Llevá a fuego medio-alto sin revolver. Cociná hasta que llegue a 118°C (punto de bola blanda). Si no tenés termómetro, probá echando una gota en agua fría: debe formar una bola blanda que se aplaste al tocar.
- Con la batidora a velocidad baja, verté el jarabe caliente en hilo sobre la gelatina hidratada. Una vez incorporado, subí a velocidad alta y batí 10-12 minutos hasta que la mezcla esté blanca, esponjosa y triplique su volumen. Agregá la vainilla al final.
- Verté rápidamente sobre el molde preparado. Con una espátula engrasada, alisá la superficie. Espolvoreá generosamente con la mezcla de azúcar impalpable y fécula.
- Dejá endurecer a temperatura ambiente por 4-6 horas, o toda la noche. No refrigerés: la humedad los hace pegajosos.
- Desmoldá sobre una superficie espolvoreada con la mezcla de azúcar y fécula. Cortá en cuadrados con un cuchillo engrasado o tijeras. Pasá los bordes cortados por la mezcla para que no se peguen.
- Guardá en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 2 semanas.