Malvaviscos caseros: la receta fácil que te encantará probar este invierno

Los malvaviscos son solo azúcar, agua y gelatina batida aire, así que sí, verás que son muy fáciles de preparar. Como resultado obtendrás una nube esponjosa, dulce y con la textura exacta para tostar sobre el fuego o derretir en un chocolate caliente. Lo importante de la receta está en el jarabe de azúcar, que tiene que llegar a 118°C, el punto de bola blanda, para que la gelatina se disuelva y luego, al batir, triplique su volumen. Sin termómetro, se puede probar echando una gota en agua fría, y si forma una bola blanda que se aplasta al presionar, está listo. ¡Manos a la obra!