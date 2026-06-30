Postre Balcarce: una de las recetas de cocina más virales entre los amantes del dulce

El postre Balcarce es una de las recetas más emblemáticas de la pastelería argentina. Originario de la ciudad bonaerense que le da nombre, combina pionono, dulce de leche, crema, merengues, castañas en almíbar, nueces y coco rallado, logrando un postre elegante, cremoso y lleno de texturas que conquista en cada bocado. ¡Manos a la obra!