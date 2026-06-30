Postre Balcarce: una de las recetas de cocina más virales entre los amantes del dulce
La repostería argentina celebra el postre Balcarce, un clásico de pionono, dulce de leche y crema elegido por su elegancia y sabor.
El postre Balcarce es una de las recetas más emblemáticas de la pastelería argentina. Originario de la ciudad bonaerense que le da nombre, combina pionono, dulce de leche, crema, merengues, castañas en almíbar, nueces y coco rallado, logrando un postre elegante, cremoso y lleno de texturas que conquista en cada bocado. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, este clásico ocupa un lugar especial por su sabor inconfundible y su presentación imponente. Siguiendo el paso a paso, preparás un postre ideal para cumpleaños, reuniones familiares o cualquier ocasión especial.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
40 minutos
Tiempo total de preparación
3 horas 50 minutos (incluyendo el frío)
Modo de cocción
Armado y refrigerado
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Repostería argentina
Ingredientes
- 1 pionono dulce
- 500 ml de crema de leche
- 80 gr de azúcar impalpable
- 350 gr de dulce de leche repostero
- 120 gr de merenguitos secos
- 120 gr de nueces picadas
- 100 gr de castañas en almíbar picadas
- 80 gr de coco rallado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 ml de almíbar o almíbar de las castañas para humedecer el pionono
Pasos
- Batí la crema de leche junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una chantilly firme.
- Forrá un molde desmontable con el pionono, cubriendo la base y los laterales. Humedecelo ligeramente con el almíbar.
- Extendé una capa de dulce de leche repostero sobre el pionono.
- Agregá una capa de crema chantilly, luego distribuí los merenguitos, las nueces y las castañas en almíbar picadas.
- Repetí las capas hasta completar el molde, finalizando con pionono.
- Llevá el postre a la heladera durante al menos 3 horas para que tome consistencia.
- Desmoldá con cuidado, cubrí toda la superficie con el resto de la crema chantilly y decorá con coco rallado, merenguitos, nueces y algunas castañas en almíbar.