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¡Postre de chocolate súper exprés! Tenelo listo en minutos y dejá a todos con la boca abierta

La sencillez y el sabor profundo a cacao definen a este postre de chocolate, una opción rápida y deliciosa para disfrutar en casa.

Candela Spann

¡Listo el postre! Una de las recetas más sencillas para que disfrutes todo el sabor del chocolate

¡Listo el postre! Una de las recetas más sencillas para que disfrutes todo el sabor del chocolate

Shutterstock

El postre de chocolate es una de las recetas más irresistibles para quienes disfrutan de los sabores intensos y las preparaciones dulces fáciles de hacer. Con una textura cremosa y un profundo sabor a cacao, se convierte en una opción perfecta para servir después de cualquier comida o para darse un gusto especial. ¡Manos a a obra!

Dentro de la cocina dulce casera, este postre destaca por requerir pocos ingredientes y por su sencilla elaboración. Prepará un postre de chocolate suave, delicioso y listo en muy poco tiempo.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 20 minutos
Modo de cocción
Cocción y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • 200 g de chocolate semiamargo 200 g de chocolate semiamargo
  • 50 g de azúcar 50 g de azúcar
  • 30 g de almidón de maíz 30 g de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Disolvé el almidón de maíz en un poco de leche fría. Reservá.
  • Calentá el resto de la leche junto con el azúcar y el chocolate semiamargo troceado, revolviendo hasta que el chocolate se derrita.
  • Incorporá la mezcla dealmidón de maíz y la esencia de vainilla. Cociná a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que la preparación espese.
  • Repartí el postre en recipientes individuales y dejá enfriar. Luego llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
  • Serví bien frío.

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