¡Postre de chocolate súper exprés! Tenelo listo en minutos y dejá a todos con la boca abierta
La sencillez y el sabor profundo a cacao definen a este postre de chocolate, una opción rápida y deliciosa para disfrutar en casa.
El postre de chocolate es una de las recetas más irresistibles para quienes disfrutan de los sabores intensos y las preparaciones dulces fáciles de hacer. Con una textura cremosa y un profundo sabor a cacao, se convierte en una opción perfecta para servir después de cualquier comida o para darse un gusto especial. ¡Manos a a obra!
Dentro de la cocina dulce casera, este postre destaca por requerir pocos ingredientes y por su sencilla elaboración. Prepará un postre de chocolate suave, delicioso y listo en muy poco tiempo.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 20 minutos
Modo de cocción
Cocción y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 200 g de chocolate semiamargo
- 50 g de azúcar
- 30 g de almidón de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Disolvé el almidón de maíz en un poco de leche fría. Reservá.
- Calentá el resto de la leche junto con el azúcar y el chocolate semiamargo troceado, revolviendo hasta que el chocolate se derrita.
- Incorporá la mezcla dealmidón de maíz y la esencia de vainilla. Cociná a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que la preparación espese.
- Repartí el postre en recipientes individuales y dejá enfriar. Luego llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
- Serví bien frío.