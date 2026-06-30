Almendras, nueces o pistachos: cuál es más saludable

En la búsqueda de snacks saludables para complementar la alimentación diaria hay tres protagonistas de las dietas actuales: las almendras , las nueces y los pistachos . Asociados con la prevención de problemas cardíacos y la gestión del peso corporal, estos alimentos generan una duda y es si existe uno que supere a los demás.

Expertos de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Harvard abordaron esta temática y determinaron que no hay un ganador. La realidad es que cada uno de estos frutos secos posee un perfil nutricional único, por lo que alternar su consumo se presenta como la mejor estrategia para aprovechar al máximo sus propiedades.

Para entender cuál se adapta mejor a las necesidades de cada persona, es importante desglosar los beneficios específicos que ofrece cada opción

En el caso de las almendras, aliadas de la piel y el sistema nervioso , destacan por su altísimo contenido de vitamina E, magnesio y fibra, además de ser una excelente fuente de proteína vegetal. Son reconocidas por su capacidad para regular el colesterol y cuidar el corazón, con la ventaja de ser ligeramente menos calóricas que las nueces.

Mientras que las nueces son las reinas de los ácidos grasos omega-3 de origen vegetal. Su riqueza en antioxidantes y polifenoles las convierte en un superalimento para proteger las funciones cognitivas y potenciar la longevidad cardiovascular. Aunque contienen más grasas saludables y calorías que sus competidores, su impacto metabólico es sumamente positivo.

Por último, los pistachos, que sirven para el control de peso y salud visual, son una de las alternativas con menor densidad calórica y menor porcentaje de grasa. Aportan dosis importantes de vitamina B6, potasio y antioxidantes que protegen la vista. Gracias a su combinación de fibra y proteína, se posicionan como el snack ideal para generar saciedad prolongada.

En resumen, la elección depende del objetivo personal. Si se prioriza el aporte de omega-3, la nuez es la indicada, mientras que si se busca sumar proteínas con un menor aporte calórico, las almendras y los pistachos toman la delantera.

Para sacar ventaja de estos alimentos sin caer en un exceso calórico, los nutricionistas coinciden en que la porción ideal diaria ronda entre los 20 y los 30 gramos.