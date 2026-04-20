Receta de panellets: el dulce tradicional español que puedes hacer en casa

Esta receta de panellets es un clásico de la repostería española, especialmente popular en festividades tradicionales. Elaborados a base de almendras , azúcar y huevo, destacan por su textura suave y variedad de acabados. Una delicia que no puede faltar en tu mesa. ¡Vamos al paso a paso!.

Paso a paso para crear panellets deliciosos

Añadir el huevo y la ralladura de limón, integrando bien todos los ingredientes.

3- Dejar reposar la masa de panellets durante al menos 1 hora en frío.

4- Formar pequeñas bolas con la masa y darles distintas formas.

5- Rebozar algunas en piñones, otras en coco rallado y otras en almendra en granillo.

6- Colocar los panellets en una bandeja de horno con papel vegetal.

7- Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

8- Dejar enfriar antes de servir y disfrutar.

Esta receta tradicional de panellets que no pasa de moda Receta tradicional de panellets que no pasa de moda Shutterstock

De la cocina a la mesa

Preparar panellets en casa es una forma entrañable de revivir tradiciones con una receta sencilla y llena de sabor. Estos pequeños dulces destacan por su versatilidad, permitiendo crear distintas versiones con variados acabados y texturas. Su base de almendra aporta un sabor delicado que los convierte en un clásico irresistible. Ideales para compartir en celebraciones o como acompañamiento del café, los panellets reflejan la riqueza de la repostería española. Elaborarlos de forma casera garantiza un resultado auténtico y delicioso, manteniendo viva una tradición que pasa de generación en generación. ¡Viva la tradición!.