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Receta de panellets: el dulce tradicional español que puedes hacer en casa

Deliciosa receta de panellets tradicionales, dulces típicos españoles fáciles de hacer, perfectos para celebraciones y con un sabor irresistible.

Candela Spann

Panellets receta clásica española de almendra

Panellets receta clásica española de almendra

Shutterstock

Esta receta de panellets es un clásico de la repostería española, especialmente popular en festividades tradicionales. Elaborados a base de almendras, azúcar y huevo, destacan por su textura suave y variedad de acabados. Una delicia que no puede faltar en tu mesa. ¡Vamos al paso a paso!.

Receta fácil y rápida de panellets
Receta f&aacute;cil y r&aacute;pida de panallets

Receta fácil y rápida de panallets

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • 250 gramos de almendra molida
  • 200 gramos de azúcar
  • 1 patata pequeña cocida (100 gramos aprox.)
  • 1 huevo
  • 100 gramos de piñones
  • 50 gramos de coco rallado
  • 50 gramos de almendra en granillo
  • Ralladura de limón al gusto

Paso a paso para crear panellets deliciosos

Añadir el huevo y la ralladura de limón, integrando bien todos los ingredientes.

3- Dejar reposar la masa de panellets durante al menos 1 hora en frío.

4- Formar pequeñas bolas con la masa y darles distintas formas.

5- Rebozar algunas en piñones, otras en coco rallado y otras en almendra en granillo.

6- Colocar los panellets en una bandeja de horno con papel vegetal.

7- Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

8- Dejar enfriar antes de servir y disfrutar.

Esta receta tradicional de panellets que no pasa de moda
Receta tradicional de panellets que no pasa de moda

Receta tradicional de panellets que no pasa de moda

De la cocina a la mesa

Preparar panellets en casa es una forma entrañable de revivir tradiciones con una receta sencilla y llena de sabor. Estos pequeños dulces destacan por su versatilidad, permitiendo crear distintas versiones con variados acabados y texturas. Su base de almendra aporta un sabor delicado que los convierte en un clásico irresistible. Ideales para compartir en celebraciones o como acompañamiento del café, los panellets reflejan la riqueza de la repostería española. Elaborarlos de forma casera garantiza un resultado auténtico y delicioso, manteniendo viva una tradición que pasa de generación en generación. ¡Viva la tradición!.

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