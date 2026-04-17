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Receta fácil de mazapán de Toledo para sorprender

Descubre una receta tradicional de mazapán de Toledo, dulce emblemático español, fácil de preparar y perfecto para disfrutar en cualquier ocasión.

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Esta receta es deliciosa

Esta receta es deliciosa

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Esta receta de mazapán de Toledo es uno de los dulces más representativos de la repostería española. Elaborado con ingredientes simples como almendra y azúcar, destaca por su textura suave y sabor delicado. Perfecto para celebraciones, este clásico artesanal es ideal para quienes buscan un postre tradicional con historia y encanto.

Rceta fácil de mazapán de Toledo
Receta fácil de mazapán de Toledo

Receta fácil de mazapán de Toledo

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • 250 gramos de almendra molida
  • 250 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 yema de huevo
  • 50 mililitros de agua
  • Ralladura de limón (opcional)

Paso a paso para crear mazapán de Toledo deliciosa

1- Mezclar la almendra molida con el azúcar en un bol amplio.

2- Añadir el agua poco a poco hasta formar una masa homogénea.

3- Incorporar el huevo y la ralladura de limón, amasando bien hasta integrar.

4- Dejar reposar la masa durante 1 hora para mejorar la textura.

5- Formar pequeñas figuras o porciones con la masa de mazapán de Toledo.

6- Colocar en una bandeja de horno y pintar con la yema de huevo.

7- Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

8- Dejar enfriar antes de servir y disfrutar de este dulce tradicional.

Rceta tradicional de mazapán de Toledo
Receta tradicional de mazapán de Toledo

Receta tradicional de mazapán de Toledo

De la cocina a la mesa

Preparar mazapán de Toledo en casa es una forma maravillosa de conectar con la tradición repostera española a través de una receta sencilla pero llena de historia. Su delicado sabor a almendra y su textura suave lo convierten en un dulce muy especial, ideal para compartir en celebraciones o como detalle casero. Elaborarlo con mimo garantiza un resultado auténtico, donde cada bocado evoca la esencia de los conventos y obradores tradicionales. Este clásico perdura generación tras generación, demostrando que las preparaciones más simples pueden ser también las más memorables dentro de nuestra gastronomía. ¡Y a disfrutar!.

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