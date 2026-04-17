Receta fácil de mazapán de Toledo para sorprender

Esta receta de mazapán de Toledo es uno de los dulces más representativos de la repostería española. Elaborado con ingredientes simples como almendra y azúcar , destaca por su textura suave y sabor delicado. Perfecto para celebraciones, este clásico artesanal es ideal para quienes buscan un postre tradicional con historia y encanto.

1- Mezclar la almendra molida con el azúcar en un bol amplio.

2- Añadir el agua poco a poco hasta formar una masa homogénea.

3- Incorporar el huevo y la ralladura de limón , amasando bien hasta integrar.

4- Dejar reposar la masa durante 1 hora para mejorar la textura.

5- Formar pequeñas figuras o porciones con la masa de mazapán de Toledo.

6- Colocar en una bandeja de horno y pintar con la yema de huevo.

7- Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

8- Dejar enfriar antes de servir y disfrutar de este dulce tradicional.

Rceta tradicional de mazapán de Toledo Receta tradicional de mazapán de Toledo Shutterstock

De la cocina a la mesa

Preparar mazapán de Toledo en casa es una forma maravillosa de conectar con la tradición repostera española a través de una receta sencilla pero llena de historia. Su delicado sabor a almendra y su textura suave lo convierten en un dulce muy especial, ideal para compartir en celebraciones o como detalle casero. Elaborarlo con mimo garantiza un resultado auténtico, donde cada bocado evoca la esencia de los conventos y obradores tradicionales. Este clásico perdura generación tras generación, demostrando que las preparaciones más simples pueden ser también las más memorables dentro de nuestra gastronomía. ¡Y a disfrutar!.