Por qué las almendras y las nueces podrían estar perdiendo sus propiedades sin que te des cuenta
Las almendras y nueces, pilares de las meriendas saludables, pueden degradarse fácilmente si no se almacenan correctamente.
Las nueces, almendras y pistachos se han convertido en los protagonistas de las meriendas saludables gracias a su aporte de proteínas, minerales y ácidos grasos esenciales.Sin embargo, existe un error muy común en el hogar: guardarlos de forma inadecuada.
En pocas palabras
- Almacenamiento inadecuado: La alacena no es el lugar óptimo para guardar frutos secos como almendras y nueces, ya que la oxidación, causada por el calor, la humedad y la luz, degrada sus grasas saludables, afectando su textura, aroma y sabor.
- Recomendaciones de conservación: Ante la exposición a climas cálidos o para compras por mayor, se sugiere guardar los frutos secos en la heladera para mantener su calidad. Para una conservación a largo plazo, el freezer es una excelente opción, ya que no pierden sus propiedades y recuperan su crocancia al descongelarse.
- Beneficios nutricionales: Las almendras y nueces son ricas en vitamina E y antioxidantes, beneficiosas para la salud cardiovascular y la protección celular. Además, su aporte de fibra y grasas saludables promueve la saciedad y ayuda a controlar el apetito, siendo también una fuente de energía para el rendimiento físico y mental.
Cómo conservar las nueces y las almendras
Pocos saben que la alacena no siempre es el lugar óptimo para conservarlos. El principal enemigo de estos alimentos es la oxidación. Debido a su alta concentración de aceites naturales, los frutos secos son extremadamente sensibles al calor, la humedad y la luz.
Cuando se exponen a estas condiciones, las grasas saludables comienzan a degradarse, provocando que pierdan su textura crujiente, su aroma y, en el peor de los casos, desarrollen un sabor amargo o rancio.
Aunque en climas muy secos y fríos pueden resistir a temperatura ambiente, los especialistas sugieren el uso de la heladera en las siguientes circunstancias: en caso de hacer compras por mayor porque el frío garantiza que la calidad se mantenga intacta, en temporadas de calor para frenar el deterioro.
Otra opción para conservarlos a largo plazo es el freezer. Los frutos secos no pierden sus propiedades al congelarse y recuperan su crocancia original con solo dejarlos unos minutos a temperatura ambiente antes de comerlos.
Más allá de su conservación, el valor nutricional de las almendras y nueces es indiscutible. Los nutricionistas destacan que son aliados fundamentales por varias razones: tienen vitamina E y antioxidantes que ayudan a proteger las células y la salud cardiovascular.
Además, tienen un efecto saciante. Gracias a su aporte de fibra y grasas buenas, ayudan a controlar el apetito, siendo el complemento perfecto para yogures, ensaladas o desayunos.
Por último, son una fuente concentrada de energía mineral que favorece el rendimiento físico y mental.