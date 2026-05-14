Por qué las almendras y las nueces podrían estar perdiendo sus propiedades sin que te des cuenta

Las nueces , almendras y pistachos se han convertido en los protagonistas de las meriendas saludables gracias a su aporte de proteínas, minerales y ácidos grasos esenciales.Sin embargo, existe un error muy común en el hogar: guardarlos de forma inadecuada.

Pocos saben que la alacena no siempre es el lugar óptimo para conservarlos. El principal enemigo de estos alimentos es la oxidación. Debido a su alta concentración de aceites naturales, los frutos secos son extremadamente sensibles al calor, la humedad y la luz.

Cuando se exponen a estas condiciones, las grasas saludables comienzan a degradarse, provocando que pierdan su textura crujiente, su aroma y, en el peor de los casos, desarrollen un sabor amargo o rancio.

Las nueces y almendras conservan sus nutrientes en la heladera. Fuente. IA Gemini.

Aunque en climas muy secos y fríos pueden resistir a temperatura ambiente, los especialistas sugieren el uso de la heladera en las siguientes circunstancias: en caso de hacer compras por mayor porque el frío garantiza que la calidad se mantenga intacta, en temporadas de calor para frenar el deterioro.

Otra opción para conservarlos a largo plazo es el freezer. Los frutos secos no pierden sus propiedades al congelarse y recuperan su crocancia original con solo dejarlos unos minutos a temperatura ambiente antes de comerlos.

Más allá de su conservación, el valor nutricional de las almendras y nueces es indiscutible. Los nutricionistas destacan que son aliados fundamentales por varias razones: tienen vitamina E y antioxidantes que ayudan a proteger las células y la salud cardiovascular.

Además, tienen un efecto saciante. Gracias a su aporte de fibra y grasas buenas, ayudan a controlar el apetito, siendo el complemento perfecto para yogures, ensaladas o desayunos.

Por último, son una fuente concentrada de energía mineral que favorece el rendimiento físico y mental.