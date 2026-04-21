Comer nueces todos los días: lo que pasa con tu colesterol en semanas

La cantidad exacta de nueces que baja el colesterol y casi nadie cumple. Este hábito diario con nueces cambia tu corazón en poco tiempo.

Un puñado de nueces cambia tu salud. Ellas ganan lugar en la dieta diaria por su efecto directo sobre el colesterol. Estudios actuales muestran que su consumo reduce el colesterol malo y protege el corazón. Pero no todo vale: la cantidad diaria marca la diferencia.

Cuántas nueces se deben comer al día La cifra está clara: 30 gramos al día. Eso equivale a unas 10 a 14 mitades de nuez. Esta porción logra reducir el colesterol LDL y mejora la salud cardiovascular según investigaciones y organismos de salud.

Algunos estudios también señalan que entre 6 y 8 nueces diarias ya generan efectos positivos. Incluso se asocia con menor riesgo de infarto y mejor función del corazón.

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De hecho, un metaanálisis citado en revistas médicas indica que el consumo regular de nueces logra bajar el colesterol total y el LDL hasta un 10%. ¿El motivo? Su composición. Tienen omega 3 vegetal, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación y limitar la absorción de colesterol en el cuerpo.