Receta de alfajores de maicena: paso a paso para hacerlos en casa
Preparar alfajores de maicena en casa es más fácil de lo que parece. Con esta receta paso a paso, podrás disfrutar de este clásico en poco tiempo.
Los alfajores de maicena son el clásico de la tarde que no falla nunca. Es la receta perfecta para hacer cuando quieras quedar bien sin complicarte, porque la masa se hace en 10 minutos y se cocinan en 12 minutos. Eso sí, dejalas enfriar completamente antes de armar los alfajores, o el dulce de leche derrite la tapa y se convierten en un sándwich desastroso. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (20 alfajores aproximadamente)
Para las tapas:
- 150 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente)
- 150 gramos de azúcar impalpable
- 3 yemas de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 gramos de harina 0000
- 150 gramos de almidón de maíz (maicena)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 limón (opcional, pero recomendada)
Para el armado:
- 300 gramos de dulce de leche repostero
- Coco rallado para rebozar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, batí la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta que quede cremosa y pálida. Podés hacerlo con una espátula, un batidor de alambre o batidora eléctrica a velocidad baja.
- Incorporá las yemas de a una, mezclando bien después de cada una. Agregá la vainilla y la ralladura de limón. Mezclá hasta que esté homogéneo.
- Tamizá la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla. Mezclá con una espátula o con las manos apenas unidos hasta formar una masa suave, blanda y ligeramente pegajosa. No amases: la masa debe quedar tierna. Si se te pega mucho a las manos, agregá un poco más de maicena, pero con cuidado poque demasiada maicena las deja secas.
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá una placa con papel manteca. Enhariná tus manos con maicena. Tomá porciones de masa del tamaño de una nuez (aproximadamente 15 gramos), formá bolitas y colocalas en la placa dejando 3 cm entre cada una. No las aplastes: se aplastan solas en el horno.
- Horneá por 10-12 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro siga siendo claro. Sacá del horno y dejá enfriar 5 minutos en la placa. Las tapas van a estar blandas: se endurecen al enfriar. Trasladá con cuidado a una rejilla y dejá enfriar completamente.
- Tomá una tapa fría, untá una cucharada generosa de dulce de leche y cubrí con otra tapa. Presioná suavemente para que el dulce llegue hasta los bordes. Pasá el borde del alfajor por un plato con coco rallado para que se adhiera al dulce de leche que sobresale. ¡Y listo!