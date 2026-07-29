Receta de alfajores de maicena: paso a paso para hacerlos en casa

Los alfajores de maicena son el clásico de la tarde que no falla nunca. Es la receta perfecta para hacer cuando quieras quedar bien sin complicarte, porque la masa se hace en 10 minutos y se cocinan en 12 minutos. Eso sí, dejalas enfriar completamente antes de armar los alfajores, o el dulce de leche derrite la tapa y se convierten en un sándwich desastroso. ¡Manos a la obra!