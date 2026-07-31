Flan de coco: la receta paso a paso para un postre perfecto
Probá esta receta sencilla que combina la dulzura del coco con la textura perfecta del flan tradicional.
La crema volteada es el primo tropical del flan clásico porque tiene la misma textura, el mismo caramelo líquido, pero con el aroma y la dulzura del coco que la transforma en algo distinto y exquisito. Esta receta se cocina igual que el flan tradicional, al baño María. Servila fría de la heladera, con un poco de coco tostado espolvoreado encima para darle crunch, o sola. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 flan de 20 cm o 6 individuales)
Para el caramelo:
- 100 gramos de azúcar
Para la crema:
- 4 huevos enteros
- 1 lata de leche de coco (400 ml)
- 100 ml de leche entera
- 150 gramos de azúcar
- 50 gramos de coco rallado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para decorar:
- 2 cucharadas de coco rallado, tostado
Paso a paso de la receta
- En el molde donde vas a cocinar el flan, verté los 100 gramos de azúcar. Llevá a fuego medio-bajo sin remover. El azúcar se va a derretir lentamente, primero en los bordes. Cuando esté completamente líquido y color ámbar dorado, mové el molde con cuidado usando repasadores para que el caramelo cubra todo el fondo y un poco los bordes. Apagá el fuego y dejá enfriar.
- En un bowl, batí los huevos con los 150 gramos de azúcar hasta que se disuelva bien. Agregá la leche de coco, la leche entera, el coco rallado, la vainilla y la sal. Mezclá suavemente con un batidor de alambre. No batás en exceso porque cuantas menos burbujas, más liso queda el flan.
- Colá la mezcla sobre el caramelo endurecido en el molde. Esto elimina la espuma y el exceso de coco rallado que puede hacer la textura granulosa.
- Precalentá el horno a 160°C. Colocá el molde dentro de una asadera más grande y verté agua caliente en la asadera hasta la mitad de la altura del molde. Horneá por 50-60 minutos. El flan está listo cuando al mover el molde el centro tiembla levemente pero los bordes están firmes.
- Sacá del horno, sacá el molde del baño María y dejá enfriar a temperatura ambiente. Luego llevá a la heladera por mínimo 4 horas, idealmente toda la noche.
- En una sartén seca a fuego bajo, tostá el coco rallado removiendo constantemente hasta que esté dorado. No te distraigas porque se quema en segundos. Dejá enfriar.
- Pasá un cuchillo fino por los bordes. Poné un plato encima del molde e invertí de un solo movimiento firme. Dejá que el caramelo se derrame.
- Espolvoreá el coco tostado por encima antes de servir. Cortá en porciones y serví frío, con el caramelo chorreando por los costados. ¡Y listo!