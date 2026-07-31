Flan de coco: la receta paso a paso para un postre perfecto

La crema volteada es el primo tropical del flan clásico porque tiene la misma textura, el mismo caramelo líquido, pero con el aroma y la dulzura del coco que la transforma en algo distinto y exquisito. Esta receta se cocina igual que el flan tradicional, al baño María. Servila fría de la heladera, con un poco de coco tostado espolvoreado encima para darle crunch, o sola. ¡Manos a la obra!